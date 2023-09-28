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景氣燈號連10藍比金融海嘯慘　想坐等房價下跌！房產專家笑了

▲景氣燈號連10藍，比2008年金融海嘯的連9藍還慘，那麼房價會下跌嗎？專家笑說：「不會！」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲景氣燈號連10藍，比2008年金融海嘯的連9藍還慘，那麼房價會下跌嗎？專家笑說：「不會！」。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

國發會昨（27）天發布8月景氣燈號，綜合判斷分數仍是15分，與上月持平，續呈低迷藍燈，也是史上第3次「連10藍」，比2008年金融海嘯的「連9藍」還多一顆藍燈。那麼房價有機會像金融海嘯時下跌嗎？房產專家聞訊笑回：「不會！」認為無薪假是關鍵，加上房地合一稅2.0持有5年內轉售課35至45%重稅，資金沒壓力的大戶們都還在觀望，想坐等房價下跌，可能要失望了。

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國內景氣燈號最長是連續15個月藍燈，而這次是史上第3次連10藍，先前2次連10藍分別是2011年11月至2012年8月，當時因歐債危機重挫全球景氣；另次則是2015年6月至2016年3月，因科技景氣下滑影響貿易動能。而因雷曼兄弟破產導致的2008年金融海嘯，則是「連9藍」。

▲2023年8月景氣燈號維持藍燈，目前已「連10藍」，景氣持續低迷。（圖／翻攝國發會網頁）
▲2023年8月景氣燈號維持藍燈，目前已「連10藍」，景氣持續低迷。（圖／翻攝國發會網頁）
這次連10藍比金融海嘯還多一顆藍燈，房價有機會像金融海嘯時期般下滑嗎？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德告訴《NOWnews今日新聞》說：「無薪假是關鍵！」直指金融海嘯時期工作都不保了，怎麼還會想買房子。

曾敬德認為，現在國內景氣雖連十藍，還不至於讓房價下跌，但量跟價可能會因此推升無力，不過在景氣轉折的時間點，「好房子才賣得掉」，因為自住客看的重點與投資客不同。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，今年房市交易量上半年緊縮，但下半年青安貸款刺激買氣，房市從7月後有在復甦，不過「先前量縮時價也沒下跌」，因景氣燈號連十藍而期待房價下修，可能要失望了。

郎美囡分析，確實今年出口訂單下滑，但內需市場還算穩定，房貸利率雖已突破2%，但和過往4%到5%相比，「大家好像還撐得過去」，沒有出現拋售狀況，加上房地合一稅2.0持有5年內轉售會被課35%到45%重稅，資金沒壓力的屋主們都還在觀望，預估等央行降息，交易量就會起來。

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