景氣燈號連10藍比金融海嘯慘　想坐等房價下跌！房產專家笑了

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這次連10藍比金融海嘯還多一顆藍燈，房價有機會像金融海嘯時期般下滑嗎？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德告訴《NOWnews今日新聞》說：「無薪假是關鍵！」直指金融海嘯時期工作都不保了，怎麼還會想買房子。
曾敬德認為，現在國內景氣雖連十藍，還不至於讓房價下跌，但量跟價可能會因此推升無力，不過在景氣轉折的時間點，「好房子才賣得掉」，因為自住客看的重點與投資客不同。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，今年房市交易量上半年緊縮，但下半年青安貸款刺激買氣，房市從7月後有在復甦，不過「先前量縮時價也沒下跌」，因景氣燈號連十藍而期待房價下修，可能要失望了。
郎美囡分析，確實今年出口訂單下滑，但內需市場還算穩定，房貸利率雖已突破2%，但和過往4%到5%相比，「大家好像還撐得過去」，沒有出現拋售狀況，加上房地合一稅2.0持有5年內轉售會被課35%到45%重稅，資金沒壓力的屋主們都還在觀望，預估等央行降息，交易量就會起來。
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