928檔期僅微溫！4大房仲月增最高8.3%　青安貸款催出8成首購族

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安優貸方案於8月上路，Q3看屋量較上季提高2成，購屋族中有八成是35至45歲的首購自用族群，尤其是低總價的中古屋，以及相對平價的蛋白區，人氣大增。張旭嵐分析，第四季房市仍為走三低趨勢「低單」、「低總」產品看俏，可享優惠「低利」的首購仍為購屋主力。
9月房市月持平年增 928檔期僅微溫
信義房屋統計9月前26天門市交易狀況，結果9月房市表現與7、8月相當，不過與去年同期則有1成以上的成長幅度，主要去年下半年房市明顯量縮基期低落，整體房市表現穩定，淡旺季的起伏落差也比以往更小，整體房市維持自住當道不變。
緊接著就是房市的928檔期，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年遇到大選年，即使開發商想要積極推案，但可能連外牆廣告都會被候選人取代，一手推案應該會期待選戰結束的農曆年開春買氣，屆時房市應該會熱鬧一些，二手市場9月房市表現與7、8月差異不大，今年第三季表現淡季不淡。
統計本月交易狀況與上月相似，總價1000~1500萬元交易狀況最普遍，每4間交易就有一間是該總價帶，總價1500~2000萬元則佔了將近2成，若以區域來看，台北市首購與換屋9月表現都相對活絡，包括總價1000~1500萬元、3000~5000萬元，都是交易佔比較大的總價帶。
新北市總價1000~2000萬元最多，桃園市與台中市則是總價1000~1500萬元當道，南部的台南與高雄市，交易最多的則是總價700~1500萬元的區間。
首購歡聲雷動 商用鴨子划水
住商機構統計旗下成交狀況後發現，九月交易量，比八月增加5.0%，但比去年同期增加22.9%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，相較於七月的撲朔迷離，八月份新青安房貸上膛，買氣直線加溫，值得留意的是，近期也開始有不少零星商用產品成交。
徐佳馨表示，就月成長上，高雄與桃園分別以20.9%及11.2%的增幅傲視各區域，而年成長上，北市成長達21.7%，新北也增加20.5%，在成交價格帶上，北北桃中1500萬以下，台南高雄1000萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，過往選舉多會影響買氣，不過今年看似較不明顯，但因為各方對第四季經濟態度保守，預估整體交易量呈現穩中求進，至於現在民眾關心的囤房稅，恐要等九月立法院會期是否通過才能預期日後發展。
選舉變因增加 第四季注意經濟表現
而永慶房屋內部統計，九月全台交易量較8月小增4%，已是連3月量增，以新竹縣市成長8%最多，台北月增6%居次。若與去年九月同期相比，全台房市交易量增27%，以台南年增35%最多，高雄量增31%居次。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期經濟表現仍相對低迷，而房市政策衝擊已淡化，讓房市回歸供需基本面，加上新青安優惠貸款利多，讓不少有意進場的首購族加速購屋時程，換屋、長期置產族群也考量通膨長期化的狀況，購屋意願增加。
陳金萍提醒，今年房市交易量縮格局已確立，展望第四季房市，房市政策衝擊已淡化，但後續仍有總統大選、全球經濟局勢等變數，通膨長期化的現象恐持續，營建成本也大幅增加，讓房價難有跌價空間，目前看來，房價呈現小幅緩漲、上下波動的格局應是今年房市的主調。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。