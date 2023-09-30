千萬買郭雪芙「姊妹社區」　隔戶牆竟是中空！過半住戶都要告建商

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除了水權爭議外，碧澄三管委會主委高培善指出，還有諸多如隔戶牆、水錘效應、對講機、充電樁等問題。高培善說，起初建商說三期社區一起管，「一開始我自己也覺得很OK」，後續各項費用也都要三期均分，但三期基地面積不同，才發現不合理。
高培善說，社區管理費一坪150元，但警衛亭設在一期，要開車拿一期包裹。碧澄三管委會財委魏一正也說，垃圾也是一期的清潔阿姨推推車上來收，住戶還被交代「不能丟太多垃圾，因為阿姨只是每月多5000元幫忙弄一下而已」，後來因三期拒絕配合調漲管理費至一坪200元，才被獨立出自己管理。
但最誇張的是，高培善說社區隔音很差，坐在客廳沙發上，可聽到隔壁對話的聲音、小孩玩車車的嚕嚕聲。魏一正表示，當時他找設計師來重作系統櫃，敲掉櫃子後打牆壁，但師傅只是用十字起子背面，竟「敲敲就一個洞」，鑽牆更是一鑽就通，嚇得師傅擔心：「是不是打到別人家去了！」
他們這才發現，隔戶牆竟然是中空間，空隙寬度一測竟有15公分，兩面是以白磚堆砌，而非竣工圖中顯示的鋼筋水泥牆，但建商竟回說這是「高壓混凝土磚牆，是RC的一種」，比鋼筋水泥更高級。目前已有11戶、過半住戶對建商提出告訴，累計總求償金額超過百萬元。
對此，襄澐建設經理張建男回應，「我們多做了500-600萬元，太多太多，這些都不在銷售合約中，也不是為了賣房子」，認為住戶應客觀看待，至於住戶們決議提告，他們尊重住戶的訴求與主張，後續交由由司法判決，「該我們做的不會打折，會用最大誠意處理」。
房屋品保協會法律顧問、茁越國際法律事務所主持律師楊筑鈞接受《NOWnews今日新聞》電話採訪時指出，在隔戶牆部分，建商不能藉口推說白牆比較好，「要回歸契約，自己要多做，不能說多做就是對」，未按圖施工已構成買賣或承攬上的瑕疵，建商必須負責修繕並賠償住戶中間的損失，若屬重大瑕疵還可走解約，但端看解約是否符合住戶需求。
楊筑鈞進一步說明，重大瑕疵指當初是否能以肉眼判斷出來，像隔戶牆是中空的就無法一眼看出，只要不超過《民法》規範的建築物瑕疵發現期，基本上交屋後5年內都是有機會去做主張的。
房屋訴訟通常要打多久？楊筑鈞指出，法院通常會先排調解，最長可調到8個月，若雙方都無法取得共識則要先進行鑑定，一般訴訟通常是半年到1年，但房產工程類訴訟都是一個審期一到兩年，她嘆說：「一個小小漏水案件，都可能打到10年。」
楊筑鈞表示，這些糾紛期時在蓋的時候就該被預防，「監造人明顯是有疏忽的」，但因現行監造、監工通常一條龍都是建商體系的人，才讓未按圖施工情形有機會出現，呼籲應納入第三方監督機制，從建物興建時就提早防範，確保消費者權益。
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