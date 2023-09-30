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千萬買郭雪芙「姊妹社區」　隔戶牆竟是中空！過半住戶都要告建商

▲新店碧澄三期住戶指，藝人郭雪芙住在「姊妹社區」碧澄一期，但建商施工圖中的鋼筋水泥，入住後裝潢才發現竟是中空白牆，已有過半住戶對建商提告。（圖／記者徐銘穗攝）
▲新店碧澄三期住戶指，藝人郭雪芙住在「姊妹社區」碧澄一期，但建商施工圖中的鋼筋水泥，入住後裝潢才發現竟是中空白牆，已有過半住戶對建商提告。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

《NOWnews今日新聞》日前獨家揭露，新北市新店區華城路新社區「碧澄三期Gramercy III」因為山坡地住宅有水權爭議，慘遭建商、公部門踢皮球，淪水權孤兒。其實該與藝人郭雪芙居住的「碧澄一期」是姊妹社區，除了水權爭議外，住戶再指控施工圖上的「鋼筋水泥牆」，系統櫃師傅施工時用十字起子背面一敲就一個洞，才發現竟是寬度達15公分的中空白磚牆，「超扯！」累計已有過半住戶委請律師告建商。

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襄澐建設的「碧澄三期Gramercy III」（下稱「碧澄三」），由台灣松下營造承造，規劃為18至27坪、1至2房的挑高3米55小豪宅，總戶數19戶，已售出18戶。鄰近姊妹社區還有、徒步距離約54公尺遠的「碧澄二期」，與位在青山路、徒步距離約600公尺的「碧澄一期」，三期總戶數42戶。住戶透露，郭雪芙就住在一期。

▲住戶透露，郭雪芙就住在青山路上的碧澄一期社區，與碧澄三期是姊妹社區。（圖／郭雪芙IG）
▲住戶透露，郭雪芙就住在青山路上的碧澄一期社區，與碧澄三期是姊妹社區。（圖／郭雪芙IG）
除了水權爭議外，碧澄三管委會主委高培善指出，還有諸多如隔戶牆、水錘效應、對講機、充電樁等問題。高培善說，起初建商說三期社區一起管，「一開始我自己也覺得很OK」，後續各項費用也都要三期均分，但三期基地面積不同，才發現不合理。

高培善說，社區管理費一坪150元，但警衛亭設在一期，要開車拿一期包裹。碧澄三管委會財委魏一正也說，垃圾也是一期的清潔阿姨推推車上來收，住戶還被交代「不能丟太多垃圾，因為阿姨只是每月多5000元幫忙弄一下而已」，後來因三期拒絕配合調漲管理費至一坪200元，才被獨立出自己管理。

但最誇張的是，高培善說社區隔音很差，坐在客廳沙發上，可聽到隔壁對話的聲音、小孩玩車車的嚕嚕聲。魏一正表示，當時他找設計師來重作系統櫃，敲掉櫃子後打牆壁，但師傅只是用十字起子背面，竟「敲敲就一個洞」，鑽牆更是一鑽就通，嚇得師傅擔心：「是不是打到別人家去了！」

▲住戶重作系統櫃時才發現，隔戶牆竟是中空的。（圖 /魏一正提供）
▲住戶重作系統櫃時才發現，隔戶牆竟是中空的。（圖／魏一正提供）
▲測量發現空隙寬度達15公分。（圖／魏一正提供）
▲測量發現空隙寬度達15公分。（圖／魏一正提供）
他們這才發現，隔戶牆竟然是中空間，空隙寬度一測竟有15公分，兩面是以白磚堆砌，而非竣工圖中顯示的鋼筋水泥牆，但建商竟回說這是「高壓混凝土磚牆，是RC的一種」，比鋼筋水泥更高級。目前已有11戶、過半住戶對建商提出告訴，累計總求償金額超過百萬元。

對此，襄澐建設經理張建男回應，「我們多做了500-600萬元，太多太多，這些都不在銷售合約中，也不是為了賣房子」，認為住戶應客觀看待，至於住戶們決議提告，他們尊重住戶的訴求與主張，後續交由由司法判決，「該我們做的不會打折，會用最大誠意處理」。

房屋品保協會法律顧問、茁越國際法律事務所主持律師楊筑鈞接受《NOWnews今日新聞》電話採訪時指出，在隔戶牆部分，建商不能藉口推說白牆比較好，「要回歸契約，自己要多做，不能說多做就是對」，未按圖施工已構成買賣或承攬上的瑕疵，建商必須負責修繕並賠償住戶中間的損失，若屬重大瑕疵還可走解約，但端看解約是否符合住戶需求。

▲碧澄三期社區居民10個多月來活在「被斷水」恐懼下，擔憂大台北華城用水糾紛重演，在外牆掛紅布條「還我水權」安靜抗議。（圖／魏一正提供）
▲碧澄三期社區居民10個多月來活在「被斷水」恐懼下，擔憂大台北華城用水糾紛重演，在外牆掛紅布條「還我水權」安靜抗議。（圖／魏一正提供）
楊筑鈞進一步說明，重大瑕疵指當初是否能以肉眼判斷出來，像隔戶牆是中空的就無法一眼看出，只要不超過《民法》規範的建築物瑕疵發現期，基本上交屋後5年內都是有機會去做主張的。

房屋訴訟通常要打多久？楊筑鈞指出，法院通常會先排調解，最長可調到8個月，若雙方都無法取得共識則要先進行鑑定，一般訴訟通常是半年到1年，但房產工程類訴訟都是一個審期一到兩年，她嘆說：「一個小小漏水案件，都可能打到10年。」

楊筑鈞表示，這些糾紛期時在蓋的時候就該被預防，「監造人明顯是有疏忽的」，但因現行監造、監工通常一條龍都是建商體系的人，才讓未按圖施工情形有機會出現，呼籲應納入第三方監督機制，從建物興建時就提早防範，確保消費者權益。

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