六都9月買賣移轉棟數連3紅　台北市年增暴衝逾30%！專家分析2原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，中央近年持續打炒房，但今年下半年，陸續釋出換屋有條件解禁限貸，以及新青年安心成家優貸，催出了下半年的剛性買盤，尤其是新青安拉高額度，又享有地板價低利，帶動低總價中古屋買氣，因此政策上路後，交易量逐月回暖。
陳定中分析，9月台北市12個行政區當中，有8個行政區的買賣移轉棟數月增逾2成，一來是新青安提高貸款額度，且增加長年期方案，讓台北市的低總價交易增加，拉抬整體買氣；二來是3、4年前推出的危老新案，近期陸續完工，促使各地量能較以往增長。
台中的南屯及東區，則受惠大案交屋，繳出年月增幅皆突破100%的亮眼成績。台灣房屋南屯大墩特許加盟店店東梅國瑜表示，南屯區的房價較西屯親民，後續又有十三期重劃區的發展可期，因此買氣頗扎實。
梅國瑜說，加上南屯Q3有八期的「登陽豐之丘」，以及楓樹社區的「華相楓PARK」等指標案完工，合計有近400戶陸續交屋，讓南屯衝出近3年的單月大量。三井LaLaport商場加持的台中東區，則有總戶數超過200戶的「新業築願景」完工，使近期量能保持在高水位。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。