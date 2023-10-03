國旅「房價貴慘」被台人罵爆！專家曝背後真相：有時真不是給你住

六都9月買賣移轉棟數連3紅　台北市年增暴衝逾30%！專家分析2原因

▲六都9月買賣移轉棟數出爐，連3月開紅盤，台北市更是爆大量，較去年同期增加逾30%，專家分析2原因。（圖／記者徐銘穗攝）
▲六都9月買賣移轉棟數出爐，連3月開紅盤，台北市更是爆大量，較去年同期增加逾30%，專家分析2原因。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

六都地政局昨（2）公布9月買賣移轉棟數，合計2萬1083棟，月增4.4%，年增14.8%，年增率連續3個月收紅，其中台北市「爆大量」，買賣移轉棟數年增30.8%，專家分析新青安貸款、危老都更兩原因，締造台北市近16個月房市交易新高紀錄。

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六都9月買賣移轉棟數，分別是台北2562棟，月增20%，年增30.8%；新北5304棟，月增11.1%，年增28.7%；桃園4023棟，月增10.8%，年增9.8%；台中4464棟，月增9%，年增8.9%；台南1958棟，月減22%，年增11.4%；高雄2772棟，月減9.3%，年增0.4%。六都合計2萬1083棟。

▲六都2023年9月買賣移轉量。（圖／台灣房屋提供）
▲六都2023年9月買賣移轉量。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，中央近年持續打炒房，但今年下半年，陸續釋出換屋有條件解禁限貸，以及新青年安心成家優貸，催出了下半年的剛性買盤，尤其是新青安拉高額度，又享有地板價低利，帶動低總價中古屋買氣，因此政策上路後，交易量逐月回暖。

陳定中分析，9月台北市12個行政區當中，有8個行政區的買賣移轉棟數月增逾2成，一來是新青安提高貸款額度，且增加長年期方案，讓台北市的低總價交易增加，拉抬整體買氣；二來是3、4年前推出的危老新案，近期陸續完工，促使各地量能較以往增長。

▲六都近年9月同期買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）
▲六都近年9月同期買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）
台中的南屯及東區，則受惠大案交屋，繳出年月增幅皆突破100%的亮眼成績。台灣房屋南屯大墩特許加盟店店東梅國瑜表示，南屯區的房價較西屯親民，後續又有十三期重劃區的發展可期，因此買氣頗扎實。

梅國瑜說，加上南屯Q3有八期的「登陽豐之丘」，以及楓樹社區的「華相楓PARK」等指標案完工，合計有近400戶陸續交屋，讓南屯衝出近3年的單月大量。三井LaLaport商場加持的台中東區，則有總戶數超過200戶的「新業築願景」完工，使近期量能保持在高水位。

▲六都近年Q3同期買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）
▲六都近年Q3同期買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）
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