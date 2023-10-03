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22萬租屋族今領錢！租金補貼2.0爆量　最高1.44萬！入帳資訊查詢

▲「300億元中央擴大租金補貼專案2.0」首批22萬戶，將於今明2日撥款。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲「300億元中央擴大租金補貼專案2.0」首批22萬戶，將於今明2日撥款。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

政府又發錢啦！「300億元中央擴大租金補貼專案2.0」首批22萬戶，將於今明2日撥款。「租金補貼2.0」提供每戶2000元至最高1萬4400元租屋補助，7月3日上路至9月底以來，申辦受理件數已逾47萬戶，較去年度暴增62%，當中新申請24.8萬戶。民眾若已收到核定函卻沒收到補助款，可上「300億元中央擴大租金補貼專區」官網或電話查詢。

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300億擴大租金補貼方案2023至2024年度，在7月3日上午9時開放申請，至明（2024）年12月31日下午5時止截止，依申請人身分與租屋縣市別，提供每戶每月2000元至8000元不等的租金補貼，單身、新婚、育兒家庭、弱勢或學生等4類人再享最高1.8倍加碼，相當最高領1萬4400元，同樣不用房東同意，也不用提供房東資料。特別的是，這次補貼對象擴大到18歲以上的租屋族群。

▲「300億元中央擴大租金補貼專案2.0」，4類人最高加碼1.8倍，相當最高領1萬4400元。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲「300億元中央擴大租金補貼專案2.0」，4類人最高加碼1.8倍，相當最高領1萬4400元。（示意圖／記者徐銘穗攝）
線上申請民眾，請備妥身分證、健保卡、存摺影本及租賃契約書檔案，前往「300億元中央擴大租金補貼專區」線上申請，依驗證身分、填寫資料、上傳文件、核對資料、完成申請等5步驟即可簡便完成申請。

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內政部長林右昌表示，租金補貼2.0，新申請戶如已經簽訂租賃契約即可隨時提出申請，隨到隨辦，且租金補貼既有核定戶，並在今年5月有撥付租金補貼款紀錄，則不用再另外申請，國土署會將舊戶資料帶入系統審查；今年至9月底止，申辦受理件數已逾47萬戶，包含舊案直接帶入22.3萬戶，新戶申請24.8萬戶，相較於2022年度同時期申辦受理28.9萬戶成長62%，減輕民眾房屋租金2至4成的負擔。

林右昌提醒，2023年度已提出租金補貼申請的民眾，如通過審查核定，內政部國土管理署會寄送租金補貼核定函，如發生核定函已送達，帳戶存摺未收到申請補貼款項，可利用「300億元中央擴大租金補貼專區」(網址: https://pip.moi.gov.tw/v3/b/SCRB0102.aspx)系統查詢，或是週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線（02）7729-8003，有專人提供服務。

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