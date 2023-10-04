日本人不去九份了！房市達人揭「國旅賺錢手法」：輪迴的國際詐騙

台灣年輕人買不起房　炒房王「帥過頭」神解：薪水太低、父母無能

▲炒房王「帥過頭」認為，台灣年輕人買不起房，最大的問題在於薪水太低、父母太無能。（圖／翻攝《地產詹哥老實說》）
▲炒房王「帥過頭」認為，台灣年輕人買不起房，最大的問題在於薪水太低、父母太無能。（圖／翻攝《地產詹哥老實說》）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣年輕人為什麼買不起房？有「炒房王」封號的知名投資客「帥過頭」神姊兩關鍵原因，一是薪水太低、二是父母太無能，直言：「（年輕人）買不起就直接躺平，不要再去想了」。帥過頭認為國內居住正義都喊假的，課稅不會讓房價下跌，就像可樂課徵糖稅，也只會愈賣愈貴。

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被稱作「炒房王」的帥過頭（本名黃家進），日前在《地產詹哥老實說》節目暢談高房價議題，他認為「台灣高房價」課題有2項迷思要先釐清，首先常有人說台北不吃不喝19年才買能起，但實際上不可能那麼久，因為買房只需先出2成頭期款。

▲帥過頭說台北房價比香港、新加玻、東京、首爾還低，只不過台灣薪水低到可憐。（圖／台灣房屋提供）
▲帥過頭說台北房價比香港、新加玻、東京、首爾還低，只不過台灣薪水低到可憐。（圖／台灣房屋提供）
其次，帥過頭說台北房價比香港、新加玻、東京、首爾還低，只不過台灣薪水低到可憐，「總歸來說，台灣年輕人若買不起房，最大的問題在於薪水太低、還有父母太無能，建議如果現在真買不起，就直接躺平就好，別去想了。」

帥過頭直言，政府打房任何的限制都會讓建商、投資客成本增加，「賣不掉就加價賣」。他指出，租賃連續100多個月上漲，因為政府一直在查稅，疾呼：「房東被扣稅不要高興，投資客扣45%也不要高興，這些通通會加在你們身上。 」

▲台灣房價居高不下，3萬人716上凱道遊行，怒喊要「居住正義」。（圖／記者林調遜攝）
▲台灣房價居高不下，3萬人716上凱道遊行，怒喊要「居住正義」。（圖／記者林調遜攝）
對於居住正義，帥過頭認為都是喊假的。那麼政府該如何幫助年輕人買房？帥過頭建議，可用房地合一稅金，直接向首購族給予20%頭期款補助，並以有結婚、有小孩的優先，若錢不夠發，就再撥預算，「真正有拿到錢，才叫做正義嘛！」

最後，帥過頭也強調，因兩岸關係緊張，他認為台灣房地產仍可能出現崩盤，且政府若打房打過頭，恐怕也救不回來了，「但這個崩盤不會是全面性的，而是會發生在人口持續移出的地方，並建議買房一定要跟隨重大建設走。」

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