影／曼谷商場槍擊案釀死傷！韓正妹直播主在現場 驚險影片曝光
泰國曼谷市中心的知名百貨公司「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）昨（3）日下午4時左右驚傳槍擊案，年僅14歲的槍手造成2死、5人受傷的慘案。而曼谷購物商場槍擊案發生時，一名韓國正妹直播主用餐到一半聽到槍聲，倉皇逃離，而她的逃生畫面都透過直播放送出去。
國際中心賴正琳／綜合報導
這名正妹直播主原本跟粉絲聊天到一半，突然聽到砰地一聲槍響，接著就有民眾在尖叫，她頓時被嚇到，也開始跟著人群往外跑，邊跑邊喊：「是槍聲嗎？」而她驚恐的逃生畫面，也透過直播而錄下來，她也幸運地逃到百貨公司外。
但跟她一樣是遊客的受害者們就沒這麼幸運，這場槍擊案造成1名30歲的中國女遊客和1名緬甸籍女性死亡，另外有5人受傷，香港知名網紅胡慧冲在事發當時也在該商場，差點受到無差別槍擊案的波及，讓外國遊客驚覺泰國是亞洲的擁槍大國之一。
暹羅百麗宮是曼谷當地精華地區的知名購物中心，左右有天橋連接暹羅系列百貨商場 ，地下一樓有連鎖水族館、頂樓則有豪華電影院，不少影視明星演出或代言活動都會選在該處舉辦，甚至連國際官方活動都會選擇在該百貨舉辦，因此出現無差別攻擊的槍擊案更是震驚各方，更不用說槍手年僅14歲，且就讀於泰國知名私立學校。全案正由泰國警方偵辦中，將儘速跟全球民眾解釋案情。