眾議長被罷免、美債殖利率攀升！美股恐慌急洩　道瓊收跌430點

美股承壓後經濟數據有助拉抬頹勢　Q4有望重返揚升格局

▲有投信業者表示，第4季向來為股市的傳統旺季，在今年全球金融資產經歷大幅波動之下，第4季美國股市可望有所表現。（圖／美聯社／達志影像）
▲有投信業者表示，第4季向來為股市的傳統旺季，在今年全球金融資產經歷大幅波動之下，第4季美國股市可望有所表現。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

近日美國十年期公債殖利率突破4.8%再創高，使美股承壓，但美國有多項就業經濟數據將公布，市場預估在數據放緩之下，有利於弱化美國通膨與升息預期，對股市也能帶來正面助益。有投信業者表示，第4季向來為股市的傳統旺季，統計自2009年金融海嘯之後，S&P500指數第四季平均漲幅為5.7%，正報酬機率達86%，在今年全球金融資產經歷大幅波動之下，第4季美國股市可望有所表現，進而提振全球投資信心。

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PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，歷經過去通膨加上升息導致成長股下修、股價疲軟的谷底，今年來成長股大舉反彈，包括通訊服務、資訊科技、非核心消費等類股漲幅從21%至30%不等，帶動投資情緒回溫，眼見第四季有消費旺季、氣候變遷大會、多國利率會議等議題加持，且市場對於今年升息的預期僅再升息一次，第4季美股有機會續展漲勢。

統計美股四大指數，以費城半導體指數33.35%最佳，且高居全球主要股市之冠，其次為那斯達克指數的24.77%，再來為S&P500指數的10.16%，僅有道瓊指數由紅翻黑。

葉家榮說明，另外值得注意的是，即使美股今年表現領頭，但不論是那斯達克或是S&P500指數距離2021年高點仍有一段距離，如今通膨降溫、升息進入尾聲，加上根據美林基金經理人調查，多數基金經理人目前對股市的看法，已由極度保守逐步改善，在資金回補持股的需求支持下，將增美股第4季的資金動能。

葉家榮認為，近日美國十年期公債殖利率突破4.8%，創下2007年以來最高水準，導致美股承壓，但本週美國有多項就業經濟數據將公布，包括9月ADP新增就業人數，預期由17.7萬人降至15.0萬人，以及9月份非農就業人數可望由18.7萬人降至16.5萬人，在數據放緩之下，有利於弱化美國通膨與升息預期，預料美債殖利率衝高後有望回穩，對股市亦能帶來正面助益。

看好第4季美股上漲機率高，且相對於價值股的本益比倍數而言，此時成長股仍相對便宜，葉家榮建議，投資人不妨聚焦具有獨特營運模式、具強勁盈餘成長的市場領導企業，並側重資訊科技與非核心消費兩大產業，搭上第4季成長股重返揚升格局的多頭列車。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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