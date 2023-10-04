美股承壓後經濟數據有助拉抬頹勢　Q4有望重返揚升格局

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統計美股四大指數，以費城半導體指數33.35%最佳，且高居全球主要股市之冠，其次為那斯達克指數的24.77%，再來為S&P500指數的10.16%，僅有道瓊指數由紅翻黑。
葉家榮說明，另外值得注意的是，即使美股今年表現領頭，但不論是那斯達克或是S&P500指數距離2021年高點仍有一段距離，如今通膨降溫、升息進入尾聲，加上根據美林基金經理人調查，多數基金經理人目前對股市的看法，已由極度保守逐步改善，在資金回補持股的需求支持下，將增美股第4季的資金動能。
葉家榮認為，近日美國十年期公債殖利率突破4.8%，創下2007年以來最高水準，導致美股承壓，但本週美國有多項就業經濟數據將公布，包括9月ADP新增就業人數，預期由17.7萬人降至15.0萬人，以及9月份非農就業人數可望由18.7萬人降至16.5萬人，在數據放緩之下，有利於弱化美國通膨與升息預期，預料美債殖利率衝高後有望回穩，對股市亦能帶來正面助益。
看好第4季美股上漲機率高，且相對於價值股的本益比倍數而言，此時成長股仍相對便宜，葉家榮建議，投資人不妨聚焦具有獨特營運模式、具強勁盈餘成長的市場領導企業，並側重資訊科技與非核心消費兩大產業，搭上第4季成長股重返揚升格局的多頭列車。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。