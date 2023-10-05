基泰建設重訊！「基泰忠孝」大樓真賣了　他砸125億元買整棟樓

房東不用怕被查稅了！政院修法：租金補貼資訊不可做查稅依據

▲行政院今（5）通過《住宅法》部分條文修正草案，明訂租金補貼資訊不可做查稅依據，若修正案通過，未來房東將不用再怕被查稅了。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲行政院今（5）通過《住宅法》部分條文修正草案，明訂租金補貼資訊不可做查稅依據，若修正案通過，未來房東將不用再怕被查稅了。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

行政院會今（5）通過《住宅法》部分條文修正草案，函請立法院審議，當中因應民眾反映申請租金補貼時，房東因怕被查稅不讓申請，此次修法明訂「租金補貼資訊不得做為追溯綜合所得稅、地價稅及房屋稅等稅捐的依據」，鼓勵房東加入公益出租人行列。對此，專家指出，若修法通過，房東未來不用怕被查稅了，確實有助房東加入公益出租人行列，但仍有一大隱憂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
內政部表示，這次修法增訂租金補貼資訊不得做為追溯綜合所得稅、地價稅及房屋稅等稅捐的依據，以鼓勵持有房產的民眾成為公益出租人；同時為擴大照顧育兒家庭，放寬政府住宅協助措施的經濟或社會弱勢資格，從原本須育有3名以上未成年子女調整成2名，擴大扶持範圍。

▲政院發言人林子倫說明院會今日通過《住宅法》修正草案，鼓勵有房產民眾成為公益出租人，另放寬社宅申請條件。（圖／記者陳威叡攝，2023.10.05）
▲政院發言人林子倫說明院會今日通過《住宅法》修正草案，鼓勵有房產民眾成為公益出租人，另放寬社宅申請條件。（圖／記者陳威叡攝，2023.10.05）
同時，修法也增訂房東若將房屋出租給社會福利團體，再轉租予給符合租金補貼申請資格的房客，住宅所有權人或房屋納稅義務人也可被認定為公益出租人。

成為公益出租人有何優勢？內政部表示，享每屋每月最高1萬5000元綜合所得稅免稅額，以及房屋稅與地價稅比照自住稅率的優惠。內政部統計，去年有12萬6131戶減徵房屋稅、9萬3533戶減徵地價稅、12萬2778戶減徵綜合所得稅，總計有34萬2442戶享有公益出租人減稅優惠。

對此，Ours都市改革組織秘書長彭揚凱告訴《NOWnews今日新聞》說，這是講很久的老問題了，過去是內政部用口頭宣示，公益出租不會交給財政部，但依《稅捐稽徵法》精神，相關機關不得拒絕查稅，此次將其明文納入《住宅法》修法，確實能降低房東擋房客申請租金補貼，但「這只是頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

彭揚凱指出，政府應想辦法讓租屋市場透明化，而台灣絕大多數房東都在逃漏稅，代表現行稅制難行，租賃所得計入綜所稅導致稅賦被累進，跳級而面臨重稅，認為應修改稅法，採分離課稅，將租賃收入與綜所稅分開，並採低稅制，若仍逃稅則重罰，才能真正促使租屋市場透明與健全。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

22萬租屋族今領錢！租金補貼2.0爆量　最高補助1.44萬！入帳查詢

716遊行／居住正義靠租屋補助？崔媽媽揭房東「2狠招」擋房客申請

大直民宅倒塌！房東「減租3000」求續住　實踐女大生：太可怕秒搬

彰化房東1.2萬出租房！租客保人燒炭亡變凶宅　求償10倍結果出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞