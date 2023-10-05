砸125億友情價買基泰忠孝大樓 桃園獅子會「賓利哥」買家正面曝
基泰建設（2538）昨（4）晚6時許發重訊，宣布基泰忠孝大樓整棟以125億元賣給李姓自然人，預計處分利益為50億元，以基泰股本43.84億元計算，保守估計，稅後大約可賺1個資本額。成交金額較專家預期的高出不少，堪稱「友情價」，而李姓自然人身分今（5）天曝光，他是桃園獅子會會長、人稱「賓利哥」的吉璘地產開發董事長李承晉。
記者徐銘穗/綜合報導
基泰忠孝位於忠孝西路上，面對台北火車站，2019年興建落成地上37樓、地下6層的複合式大樓，基地448.305坪，樓層面積7224.08坪，包括停車位的產權面積共8203坪，其中有16個樓層已100％出租。基泰忠孝大樓在2021年公開標售前，曾在市場開價120至130億元。而此次成交金額125億元正好落在此價格帶中，比專家先前預期的都還要高。
基泰忠孝大樓以125億元售出，不少人對買家「李姓自然人」感到十分好奇。其身分在今（5）曝光，是桃園在地獅子會會長、吉璘地產開發董事長李承晉，出入以賓利名車代步，有「桃園賓利哥」之稱。
據悉，李承晉代書出身，早期透過仲介大案交易起家，20多年前時，國內產業工廠外移中國、東南亞，桃園工業地產不景氣時，他投入工業用地開發，以買斷、拍賣取得大筆工業用地，之後再分割出售，近年來賺到一筆資金成立建設公司，不過在市場上較少推案。
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