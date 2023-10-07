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衣服洗完有怪味！人妻「1洗劑」清洗衣機　霉味消散：汙垢大爆發

▲洗乾淨的衣服竟有怪味，原來是洗衣機飄霉味惹禍。人妻分享1洗劑讓洗衣機霉味消散，不但洗出超多汙垢，還散發微微的玫瑰花香。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲洗乾淨的衣服竟有怪味，原來是洗衣機飄霉味惹禍。人妻分享1洗劑讓洗衣機霉味消散，不但洗出超多汙垢，還散發微微的玫瑰花香。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

洗乾淨的衣服竟有怪味道，才發現怪味來源正是洗衣機！一名人妻在賣場見到一款洗衣槽去汙劑，好奇買回家使用，沒想到啟動40分鐘後，真有許多污垢飄出來，清洗完成後，不但洗衣機的霉味沒了，還有香香的玫瑰花香，讓她超驚喜。文章曝光後，不少網友附和大推該款清潔劑，也有人分享其他更省錢清洗洗衣機招式。

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原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文，分享一款香氛洗衣槽去汙劑使用心得，表示不用等待二小時，正常洗衣流程就可以，追完一部韓劇就完成了」，期間她打開洗衣機查看，果真見到浮出一堆汙垢，但因散發微微的玫瑰花香，「讓我心情都美了起來」。該款洗衣機去汙劑一盒2入69元，平均一次不到35元。

▲網友分享此款洗衣機清洗劑，讓洗衣機霉味消散，洗出超多汙垢，還散微微玫瑰花香。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
▲網友分享此款洗衣機清洗劑，讓洗衣機霉味消散，洗出超多汙垢，還散微微玫瑰花香。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
貼文引發網友討論，有不少人大讚這款真的好用，留言說：「我有用過，髒污不用撈，直接排掉。」也有人分享「我還會放一條毛巾，吸附髒東西，因為不見得髒污能排的乾淨」。不過，也有網友提醒，所有品牌的洗衣機去汙劑或清潔劑成分都是過碳酸鈉，「沒有一個不一樣的，所以效果都一樣，不會有那個比較有效，這個還加了洗衣機天敵小蘇打，真莫名其妙。

家事教母譚敦慈曾分享自家清洗洗衣機的小撇步，將水蓄滿，放入適量的漂白水，或是專屬的洗衣機的清潔劑，按下洗衣流程，洗完之後不脫水，放置12小時後把舊水放掉，再重新注滿乾淨的水並走一次洗衣流程即可，建議1~2個月就應該要清潔一次。

譚敦慈也提醒，洗衣機用完後蓋子不要關上，以免因洗衣機裡濕氣無法散去而長黴菌。至於小蘇打清潔，她指出只適用直立式，不適合用在滾筒式洗衣機，因小蘇打不容易溶解，容易卡在溝槽內。另外，如果很久沒有清潔洗衣機，譚敦慈建議還是請專業人員來幫忙清潔，效果會比較好。

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