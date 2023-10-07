衣服洗完有怪味！人妻「1洗劑」清洗衣機　霉味消散：汙垢大爆發

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文引發網友討論，有不少人大讚這款真的好用，留言說：「我有用過，髒污不用撈，直接排掉。」也有人分享「我還會放一條毛巾，吸附髒東西，因為不見得髒污能排的乾淨」。不過，也有網友提醒，所有品牌的洗衣機去汙劑或清潔劑成分都是過碳酸鈉，「沒有一個不一樣的，所以效果都一樣，不會有那個比較有效，這個還加了洗衣機天敵小蘇打，真莫名其妙。」
家事教母譚敦慈曾分享自家清洗洗衣機的小撇步，將水蓄滿，放入適量的漂白水，或是專屬的洗衣機的清潔劑，按下洗衣流程，洗完之後不脫水，放置12小時後把舊水放掉，再重新注滿乾淨的水並走一次洗衣流程即可，建議1~2個月就應該要清潔一次。
譚敦慈也提醒，洗衣機用完後蓋子不要關上，以免因洗衣機裡濕氣無法散去而長黴菌。至於小蘇打清潔，她指出只適用直立式，不適合用在滾筒式洗衣機，因小蘇打不容易溶解，容易卡在溝槽內。另外，如果很久沒有清潔洗衣機，譚敦慈建議還是請專業人員來幫忙清潔，效果會比較好。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。