好想買洗碗機！櫥櫃高度不夠怎辦 改造櫥櫃救婚姻：費用萬元搞定
「婚姻三寶」洗碗機、烘衣機、掃地機，號稱三機在家，婚姻幸福又美滿！不過，家裡廚房空間就那麼大，想買洗碗機卻怕沒地方放怎麼辦？專家分享，建商通常附的廚房流理台櫥櫃高度都不到80公分，三大廠牌的洗碗機通通都塞不下，但可以透過抬升修改櫥櫃高度，就能在廚下空間安裝洗碗機，而基本修改一個櫃子加抬升一處，費用約在1萬5000元內。
記者徐銘穗/綜合報導
「怡和家電」店長強先生在YouTube頻道「廚下改櫃（下）洗碗機不敢買？買了沒地方放？選擇改櫃真的很麻煩又很貴嗎？10分鐘完整問答解析」影片中表示，三大洗碗機品牌各自需要的安裝空間高度，分別是BOSCH廚下要82公分、Miele要81公分高，而ASKO則要83公分高，他原先都跟客人開玩笑說「能不能裝要看緣份」。
月前，強先生搬進父母租屋處居住，但廚房櫥櫃下高度只有76公分，「我就知道我用不了洗碗機了」，他說自己一年賣上千台洗碗機，從來都不知道安裝洗碗機的廚具改裝費用「好像很貴」。
改櫃真有那麼貴？強先生實際找廚具廠商來施作實測，御品系統廚具負責人炫錡Shan在影片中說明，除非櫥櫃板材受潮、爛掉無法做補強，就得重新施作櫥櫃，否則一般都能進行改造，通常以「抬升」為原則，著重櫥櫃的修改，盡量不更動到檯面的板材。
炫錡說，以強先生家施作，包含「修改一個櫃子加一個抬升」，不含其他板材材料，費用約在1萬5000元內就能搞定，會盡量選擇把洗碗機裝在水源附近，若離水源太遠，會衍伸加壓水管延長等費用，而施工時間通常都能在1天內完成。
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