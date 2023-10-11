台南電梯透天蓋好8年賣0戶！在地虧「醜到滯銷」 建商不掙扎拆了
台南中西區和緯路上5連棟、5樓高的電梯透天厝，每戶有店面加4房規劃，房價近4000萬元，5戶房價近2億元，未料蓋好8年，沒有銷售紀錄。網友日前在臉書社團分享該電梯透天拆除照片，透露說該透天疑似是因為蓋得太醜了，導致賣不掉，最後建商似乎決定打掉重蓋，許多在地人也留言透露，「蓋好時真的覺得四不像。」
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「台南府城大小事」公開社團發文，分享和緯路五段上5連棟透天拆除照片，寫道「這應該是台南市首個蓋的太醜賣不掉然後又重改的建案⋯」。貼文引發討論，不少網友認同建案美學有進步空間，紛紛留言「常常經過，總覺得那幾間設計的很獨特，幸好我的眼光沒有問題」、「乍看以為是工業廠房」、「還有配色簡直壓倒最後一根稻草」。
還有熟知內情的網友留言透露：「先前領到使用執照後，正面想從一樓增建到最頂樓，才蓋到二樓就被盯上，所以把增建完成的部分拆除，再貼上二丁掛磚，才會變成這種四不像。」由於該案緊鄰豪宅區，內行網友直言：「拆掉重建是對的，不然浪費了這麼好的地點」。
當地房仲受訪時透露，這排透天厝外觀的確不太討喜、不太能被接受，銷售成果也不理想。據悉，該案是當事建商的第15期推案，據建商官網顯示，同名推案已至第19期。《NOWnews今日新聞》稍早已透過電話聯繫上當事建商，但至截稿前仍未獲相關回應。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。