全聯去霉神物！「15分鐘免刷」霉斑消失 還可防蟑螂、去原子筆痕
家中浴室、廚房環境潮溼，磁磚隙縫每隔一段時間就會長出黑色霉斑，去霉問題總讓不少人感到困擾。一名網友在臉書分享全聯日本「去霉神物」，只要噴在出現霉斑處靜候約15分鐘，不用刷，只要用水一沖，霉斑就全消失，而且噴在排水孔可防蟑螂，拿來洗白衣上的原子筆痕也超好用。此外，也有網友曾分享好市多英國品牌的去霉神物，同樣不只去霉也能殺蟑，一物多用。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文，分享一款M牌日本原裝去霉劑，直呼「好厲害的去霉劑」，表示噴在發霉處停留15分鐘後，霉斑就不見了，「完全不用刷，只要清水沖一沖就可以」。貼文引發討論，許多用過的網友都讚好用，不論地板乾的或濕的都能噴，紛紛留言「真的好用，回購好幾次了」、「這罐昨天才用，有嚇到我，很厲害」。
除了清除浴室、廚房的霉斑外，也有人使用在其他地方，「我拿去洗過純白但是長有霉點的床單，只能說無敵啊！無敵乾淨～」、「我會用在洗衣機內濾網（除霉菌）和洗衣機內槽、馬桶內側、地板出水孔（防蟑螂）…多用途」、「我拿來洗學生的白廚師服，連原子筆痕都不見了」。不過，該款去霉劑味道刺鼻，網友提醒「記得噴的時候戴口罩，噴完先離開」、「使用時要通風」。
此外，先前也有網友推薦好市多1款來自英國A牌的除黴去汙清潔劑，一用驚豔，「幾乎不用刷就會掉...陳年黴菌全部都被卸下來！」還可去除皮件的霉斑、白襯衫汗斑，甚至「殺蟑螂」，一噴能讓小強以驚人速度死亡。不過，味道同樣很刺鼻，用時都要特別注意通風。
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