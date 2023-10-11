高雄新堀江「奧斯卡影城」5億元賣了 買家身分、未來規劃全公開
高雄新崛江商全原屬高雄陳家「奧斯卡影城」，去年2月結束營業，30多年影城走入歷史。據實價登錄顯示，奧斯卡影城今年8月以5億元售出，買方據悉是高雄知名建商仰德建設，計畫將興建27樓超高大樓。專家分析，區段屬南高雄商業發展核心，預估未來房價成交單價估落在45萬元、甚至更高。
記者徐銘穗/綜合報導
「奧斯卡影城」去年結束營業後，地主南和興產曾試圖以每月56萬元，招租1樓272.43坪店面，但並未如期出租。時隔1年多，最新實登揭露，奧斯卡影城在今年8月以5億元成交，4樓高總樓地板面積約為1605坪，若以土地面積503.66坪計算，土地每坪成交地價約99.27萬元。
關於「奧斯卡影城」未來開發計畫，仰德建設接受媒體訪問指出，目前尚無開發時程，但因建物屋齡已超過30年，未來可規劃危老住宅，地上可能落在27樓高。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，該案位在新堀江商圈核心，雖然商圈近年來發展相對沒落，但仍屬高市一級具全國性指標商圈，而以仰德建設品牌知名度，目前若立即開發推案，每坪房價坐穩4字頭不難，均價可能挑戰單坪45萬元行情，甚至更高。
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