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露天酒吧｜小島覓鏡 Mirland
小島覓鏡是一間2022年新開幕的綠島酒吧，老闆親筆手寫菜單帶有濃厚的藝術氣息，酒單更換頻率高，每次造訪幾乎都可以喝到不一樣的調酒。裝潢以東南亞風格為主，設有一間玻璃屋包廂，不只燈光美氣氛佳，更提供獨立藍芽音響、冷氣，適合多人聚會；而2樓的矮木桌及草坪可吹風觀星，非常適合夜晚想輕鬆喝酒放空的人，另，體驗綠島生活美學。
圖 / IG@vickyshen1231
圖 / IG@adam_1019
圖 / IG@greenisland_mirland
地址｜台東縣綠島鄉公館村柴口176-3號
營業時間｜20:00–00:00
神秘酒吧｜深入·島嶼酒吧
深入·島嶼酒吧又被稱之為不存在地圖上的酒吧，沒有明確的地址，沿路就像在探險一樣，真是名副其實的「深入島嶼」。若在柴口的草叢中看見一處燈火通明的南洋風半露天吧台，那麼恭喜你和店家很有緣，這裡的度假氛圍感滿分，招牌必點就是這盆忘情水，加入真材實料的水果十分順口，但要小心後勁啊~
圖 / IG@ting_ru_yang圖 / IG@lilcub24
地址｜台東縣綠島鄉公館村柴口80號對面草堆(背對綠島玲華園民宿，左前方30度往海邊)
營業時間｜20:00~00:00
甜點酒吧｜牛浪Niuland
與其說是酒吧，不如說是「會醉的甜點店」！牛浪整體環境以戶外為主，供應各式各樣有特色的調酒之外，最大特色是那一不小心吃太多就會醉的手作甜點，雖然酒感濃郁，但整體搭配得恰到好處，讓人一口接著一口，不過甜點會不定時做更換，會吃到什麼品項就只能看緣分了。
圖 / IG@joe_yu_traveling
圖 / IG@govh_taiwan
地址｜台東縣綠島鄉中寮179號
時間｜19:00-24:00
室內酒吧｜一個地方 a·place BAR
有別於綠島多數露天酒吧，一個地方隱身於巷子中的二樓小空間，整體採工業風設計搭配一些綠色植栽，簡單又不失優雅，店內從燈光、音樂，到名字有趣、喝起來很有水準的調酒，散發著慵懶舒適的氛圍，推薦一定要點茶酒系列，茶香十足，層次豐富，如果想找個舒服有冷氣的地方小酌聊天，來這裡就對了。
圖 / IG@_fattyliver 圖 / IG@_fattyliver
地址｜台東縣綠島鄉52之2號2樓
營業時間｜19:30-01:00
無菜單酒吧｜Surfacetime Bar 水面休息酒吧
紅色貨櫃屋搭配簡單的碎石地及木棧桌椅，水面休息酒吧是一間位於綠島柴口的無菜單露天酒吧，只要告訴老闆你想要酸甜苦辣哪種風味的調酒，就會獲得一杯獨一無二的客製化專屬調酒，且可以根據濃淡喜好、酒感輕重做調整，在這裡喝的不是酒，而是綠島驚喜。
圖 / IG@surfacetimebar2020
圖 / IG@surfacetimebar2020
地址｜台東縣綠島鄉公館西段776地號
營業時間｜20:00-23:30
水煙酒吧｜煙隱 SHI SHA
※未滿18歲請勿吸煙
煙癮是綠島一間戶外水煙館酒吧，寬廣的空間抬頭就是滿天星。提供多種口味的水煙，除調酒之外另有日本品牌啤酒以及豐富的下酒菜，像是醇香爽辣的招牌滷味、手工特製披薩等等，適合三五好友相聚在此享受微醺的快樂時光，交換彼此的故事。
圖 / IG@tshoptiti
圖 / IG@iloveredbobo
地址｜台東縣綠島鄉中寮村52-2號2樓
營業時間｜19:00-24:00(週三公休)
帳篷酒吧｜流浪‧綠境 OASIS
一字排開的三角形白色帳篷是流浪‧綠境最大的特色，整體走網美露營風。獨立帳篷雖然座位空間不大，但不用擔心旁人打擾，很有隱私感、溫馨而可愛，適合情侶小酌或閨密談心。點一杯島國風情的獨特調酒，在這裡欣賞夜空中最亮的星，享受屬於你們的綠島時光。
圖 / IG@wenzlin
地址｜台東縣綠島鄉中寮46號
營業時間｜19:00–01:00
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原文出處 : ReadyGo 綠島酒吧｜感受微醺的綠島夜晚！七間不同風格的綠島特色酒吧推薦
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