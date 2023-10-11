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圖片來源/IG@yun.wander
癮餐廳位於澎湖馬公市的林森路上，雖然不是在觀光客最多的中正路商圈裡，卻絲毫不減遊客們對他的興趣。這家餐廳前身其實是個小餐車，直到2021年才開了這家店面，老闆將澎湖在地食材與早午餐、義大利麵以及燉飯等西餐結合，製作出一道道兼具味覺與視覺饗宴的創意料理。這樣的美味還不是臨時起意吃得到的，癮餐廳每個月一號中午會準時開放下個月的訂位，並沒有提供現場候位的服務，周末的晚餐時段常常被訂光，只能線上登記候補，想品嘗美食的朋友記得要提前訂位喔！
癮餐廳Addict Restaurant菜色介紹
圖片來源/ @ReadyGo
癮餐廳經營兩個時段，分別是早上九點半到下午三點半的早午餐，以及晚上五點到十點半的晚餐時段。早午餐的菜色大多以麵包主食為主，晚餐則是有各種義大利麵、燉飯等料理，兩個時段的料理都能吃的到澎湖在地的新鮮海鮮，但晚餐時段的海鮮選擇會更多，從炸魚薯條、土魠魚、小管、墨魚、干貝到紅甘魚都有。如果不吃海鮮的話，也是有牛肋排、鴨腿、豬戰斧等肉類可以選。
癮餐廳Addict Restaurant菜色推薦
生食川椒風味韃靼牛肉
圖片來源/IG@yun.wander
癮餐廳的晚餐菜色其實從前菜、主食到甜點，道道都很驚艷，無論是擺盤上還是味道上，都能感受到廚師的用心。其中最想大力推薦的就是這道「生食川椒風味韃靼牛肉」。這是道令人難忘的美味，用新鮮牛肉搭配青花椒油調味，香氣四溢。每一口咬下，牛肉的鮮嫩與青花椒的微辣交融在口中，再搭配脆餅的脆爽口感，瞬間讓人感受到舌尖的美妙饗宴。
炭烤土魠西京燒
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主食方面一定要試試他們家獨特的炭烤土魠西京燒，這道料理以澎湖在地的土魠為主角，口感吃起來與在台灣吃到的土魠完全不同，帶來意想不到的美味驚喜。主廚以獨特的半生熟烤製方式，巧妙保留土魠魚肉的鮮嫩與原味，讓每一口都充滿著鮮甜，搭配上一旁的松露味噌醬，更讓整體口感提升一個層次。如果你想品味澎湖海洋的風味，這道炭烤土魠西京燒絕對是不容錯過的美味之選。
絲瓜茄子薯條
圖片來源/IG@yun.wander
這道絲瓜茄子薯條絕對是癮餐廳的招牌之一，充分展現了主廚對澎湖在地食材的巧思與用心。將澎湖在地的絲瓜與茄子切成條狀後下去炸，外酥內嫩，每一口都帶來絲瓜獨特的香甜滋味，令人為之驚艷。而一旁的煙燻牡蠣醬更是為這道菜加分了不少，煙燻牡蠣醬的豐富鮮香與酸奶油的濃郁滋味，相互融合，帶來口感的層次豐富。可以說是道完美結合澎湖食材的精緻佳餚，讓你的味蕾獲得無與倫比的饗宴。
癮餐廳Addict Restaurant
地址：澎湖縣馬公市林森路47號1樓
電話：06 9261009
營業時間：*公休日請見粉專公告
3月至10月: 早午餐:9:30-15:30、晚餐:17:00-22:30；11月至2月: 早午餐:11:00-14:30、晚餐:17:30-21:30
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原文出處 : ReadyGo 澎湖美食｜結合在地食材創意西餐「癮餐廳」，炭烤土魠西京燒、絲瓜茄子薯條必吃推薦！
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