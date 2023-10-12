YouTuber小哥哥開箱加持！台中「天空樹妹妹」豪宅轉手賺2000萬元
擁有近70萬訂閱的YouTuber「小哥哥艾理」9個月前開箱台中市草悟道最貴豪宅「富邦天空樹」，豪宅女主人坐擁兩戶天空樹，人稱「天空樹妹妹」，而當初被小哥哥開箱的那間放滿愛馬仕、百萬名酒，大理石、水晶吊燈的奢華豪宅，今年月6月以1.26億元賣出，帳面進帳2000萬元。專家分析，該豪宅裝潢奢華，增值上除了入手價格低因素外，應也有裝潢成本。
記者徐銘穗/綜合報導
台中國美館旁的「富邦天空樹」樓高39層，屋齡7年。全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，其與一街廓之隔的「由鉅大恆」相互輝映，一直為草悟道最高價的兩大豪宅，還曾因此一度被視作有望超越七期的豪宅區塊。「富邦天空樹」高樓層身價有7字頭實力，整體行情在60-70萬元，此次交易也算賣在行情，早期入手就有獲利空間，房價高漲推升下，也一掃過去賠售陰霾。
陳炳辰分析，該物件於開箱影片中裝潢奢華，增值的空間恐也不比裝潢成本，或也讓入手買方可謂划算。不過事實上資產客群購置豪宅，在裝潢上的想法大不同，不少富豪們有自己配合的室內設計師，因此常以毛胚屋為主，從頭打造自我風格與需求，附裝潢有時也不一定加太多分。
另外，陳炳辰說明，富豪們在同社區購置多戶的情況，在豪宅市場時有所聞，台北市松山區還有集郵式包下全社區一半戶數的案例，不脫習於社區環境，看好社區長期發展的投資效益，像「富邦天空樹」所屬草悟道一帶，多有預售案都來到5字頭，往6字頭邁進，將更令一線豪宅價碼抗跌走高，兼之熟悉的社區最對味，原住戶加購也就其來有自，還能以行情價取得，皆具吸引力。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。