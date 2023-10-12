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今年前8月房屋稅876.9億破紀錄　台北市貢獻最多！新竹縣狂增11%

▲今年1到8月全台房屋稅共876.9億元刷新紀錄，其中台北市貢獻最多，而新竹縣增幅達11%最狂。（圖／記者徐銘穗攝）
▲今年1到8月全台房屋稅共876.9億元刷新紀錄，其中台北市貢獻最多，而新竹縣增幅達11%最狂。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

財政部日前公布今年1~7月的房屋稅稅收就已刷新歷年全年紀錄，最新統計1~8月全國房屋稅共876.9億元，跟去年同期相比增加4.6%，各縣市今年1~8月房屋稅稅收成長顯著，與去年同期相比，新竹縣上漲11.4%最多，新竹市年增9.4%居次，六都中稅收增加最多者為台中市9.1%。大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，由於部分縣市調升房屋稅稅基並改採差別稅率，且應稅房屋數量增加，因此擴充房屋稅稅收，前幾年新屋推案熱烈的區域最為明顯。

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新竹剛需堅挺，住宅市場不寂寞
依據財政部資料，各縣市今年1~8月房屋稅稅收跟去年同期相比，大多有成長，新竹縣市囊括稅收成長前二名，新竹縣今年1~8月稅收共24.9億元，比去年同期增加11.4%，是全國房屋稅成長最多的縣市，新竹市1~8月稅收共19.7億元、年增9.4%，第三名為台中市，稅收108.2億元、年增9.1%，稅收總額最高還是雙北，台北市1~8月稅收165.3億元，新北市140.1億元，不過雙北房屋稅年增幅僅2.4%、2.0%，是六都稅收漲幅最小的兩區。

▲今年1到8月各縣市房屋稅收入與去年同期增幅。（圖／住商不動產提供）
▲今年1到8月各縣市房屋稅收入與去年同期增幅。（圖／住商不動產提供）
住商不動產竹北文興加盟店店東林信宏表示，新竹縣市還是以竹科的就業人口為房市的主力客群，近幾年儘管政府打炒房，但新竹的剛性需求相當穩健，買方幾乎都為自住需要，且竹科工程師平均薪資高、消費力強，對於房價的接受度也高，故這幾年來建商推案常以高級住宅為訴求，新大樓推案踴躍，加上房價推升，目前新案開價已到8字頭，高價位的新成屋多，房屋評定現值高的社區應該不少，推估是稅收增加的主因。

▲房屋稅徵收概況。（圖／住商不動產提供）
▲房屋稅徵收概況。（圖／住商不動產提供）
▲房屋稅稅源構造別概況。（圖／住商不動產提供）
▲房屋稅稅源構造別概況。（圖／住商不動產提供）

新北市房最多，台北市納稅王
綜觀2023年房屋稅稅源件數，新北市以196萬件居冠，台北市122萬件僅居第四高，但房屋稅收最多，郎美囡指出，房屋稅以房屋現值為稅基，各縣市評定房屋構造標準單價的規定各有不同，不過都與建材、路段有關，台北市平均屋齡高，然而這幾年危老、都更件數多，鋼筋、鋼骨造的大樓略有增加，且台北市房價高，雖然房屋稅稅基與市價有極大落差，但多少與市場行情成正比，故為稅收最高的區域。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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