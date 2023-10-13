住飯店「遇到金鑰匙」！求訂餐廳位置神解　傳說身分全台僅20幾人

租書漫畫店變「勝利組」阿伯據點！全台312家　單店超慘營業額曝

▲「租書店」在極盛時期全台有4000家店，如今只剩312間。網友觀察租書店變阿北聚集地，喊「這些阿北是我眼中的人生勝利組」。（圖／路上觀察學院臉書）
▲「租書店」在極盛時期全台有4000家店，如今只剩312間。網友觀察租書店變阿北聚集地，喊「這些阿北是我眼中的人生勝利組」。（圖／路上觀察學院臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

時代變遷，「租書店」愈來愈少見！有網友觀察新北板橋一家租書店騎樓全是認真看書的阿伯，勾起兒時懷抱「長大賺錢看爆所有漫畫」夢想，羨慕喊租書店阿伯是他眼中的「人生勝利組」。不過，《NOWnews今日新聞》發現，全台租書店目前只剩312間，平均每店每月營業額約6.3萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣租書店曾歷經輝煌年代，2000年前後，全台估計超過4000家，然而，近年隨著平板、手機技術發達，租書店「雪崩式倒閉」已不是新聞。而根據財政部最新資料顯示，今年7月全台租書店家數只剩312間，銷售總額1970萬5000元，換算平均單店營業額約6.3萬元，店面經營十分辛苦。

▲財政部最新資料顯示，全台租書店剩312家，月總銷售額1970萬5000（表格單位為千元），平均單店月收約6.3萬元。（圖／財政部網站）
▲財政部最新資料顯示，全台租書店剩312家，月總銷售額1970萬5000（表格單位為千元），平均單店月收約6.3萬元。（圖／財政部網站）
原PO在臉書「路上觀察學院」社團中，分享新北板橋一家租書店照片，只見門口騎樓座位區坐滿阿伯，人人手中都拿著一本書或漫畫閱讀，感嘆「會去租書店看書的，都變成阿北（阿伯）了」。

文章一出，引來網友認同「我家這邊的也全都是阿北」，也有人打趣說「愛看書的阿北不會變壞！」、「每個阿伯都有一個浪漫情人夢」也有人感嘆說：「人生第一次路過十大書坊的時候，發誓長大後要賺錢，把所有漫畫看爛，現在長大了卻沒時間、也很難找到店家了，這些阿伯就是我眼中的人生勝利組」。

▲當事租書店店員「小方」表示，他們有經營LINE及臉書，客源數還算穩定，收入勉強可支應房租與人事成本。（圖／皇冠租書城新海店授權使用）
▲當事租書店店員「小方」表示，他們有經營LINE及臉書，客源數還算穩定，收入勉強可支應房租與人事成本。（圖／皇冠租書城新海店授權使用）
照片中當事店家、板橋文德路上的「皇冠租書城」新海店接受《NOWnews今日新聞》電話採訪，店員「小方」表示，店裡只有闆娘和她2人輪流顧店，近4年來營收的確每況愈下，但該店有經營LINE、臉書等社群，客源還算穩定，收入勉強能支付房租與人事，只是「闆娘經常不支薪」苦撐。

小方說，闆娘愛看小說、她愛看漫畫，目前闆娘靠熱情努力經營，店內客人年齡層落在30多歲，已經沒有學生族群，感嘆說：「看紙本的感動比看數位的還要多70%！」呼籲大家重拾閱讀紙本漫畫、小說的樂趣。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

台灣沒人打保齡球？新北2保齡球館直擊　現場人超多「要排3小時」

杭州亞運／回顧1998年曼谷19金史上最佳　橫掃6金保齡球卻被剔除

保齡球免費打！大魯閣打造全新保齡球館　球迷到場天天都可免費玩

保齡球／悲報！聽障保齡球國手返台機上呼吸困難　急救宣告不治

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞