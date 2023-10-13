租書漫畫店變「勝利組」阿伯據點！全台312家　單店超慘營業額曝

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原PO在臉書「路上觀察學院」社團中，分享新北板橋一家租書店照片，只見門口騎樓座位區坐滿阿伯，人人手中都拿著一本書或漫畫閱讀，感嘆「會去租書店看書的，都變成阿北（阿伯）了」。
文章一出，引來網友認同「我家這邊的也全都是阿北」，也有人打趣說「愛看書的阿北不會變壞！」、「每個阿伯都有一個浪漫情人夢」也有人感嘆說：「人生第一次路過十大書坊的時候，發誓長大後要賺錢，把所有漫畫看爛，現在長大了卻沒時間、也很難找到店家了，這些阿伯就是我眼中的人生勝利組」。
照片中當事店家、板橋文德路上的「皇冠租書城」新海店接受《NOWnews今日新聞》電話採訪，店員「小方」表示，店裡只有闆娘和她2人輪流顧店，近4年來營收的確每況愈下，但該店有經營LINE、臉書等社群，客源還算穩定，收入勉強能支付房租與人事，只是「闆娘經常不支薪」苦撐。
小方說，闆娘愛看小說、她愛看漫畫，目前闆娘靠熱情努力經營，店內客人年齡層落在30多歲，已經沒有學生族群，感嘆說：「看紙本的感動比看數位的還要多70%！」呼籲大家重拾閱讀紙本漫畫、小說的樂趣。
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