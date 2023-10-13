萬華鑽石大樓藏「李若彤」越南妹 房價、租金公開：持有2年0賺頭
台北萬華華西街43歲陳姓角頭一口氣租了康定路「鑽石大樓」50間房間，打造一樓一鳳的「黃色帝國」，還自肥將看中的「小姐」納進後宮，其中一位越南妹被指神似港星李若彤。據悉，「鑽石大樓」近年平均成交單價落在38萬元，8坪小套房總價約300萬至350萬，租金行情在1.2萬左右，換算租金投報率約在4.1%至4.8%，表現不俗。
記者徐銘穗/綜合報導
鑽石大樓位在萬華康定路上，為11樓高、屋齡45年的電梯大樓，總戶數177戶，房型以6至11坪小套房為主，鄰近捷運龍山寺站步行約4分鐘，交通、生活機能便利，近年平均成交單價38.12萬元，而龍山寺生活圈房價近年平均成交單價則為66.27萬元。
據實價登錄資料顯示，最新一筆在去年11月8坪大次頂樓套房交易，賣方以300萬元購入，持有2年多仍以300萬元售出，0獲利。而出租網上，鑽石大樓目前有1筆4坪大頂加套房，月租金開價1萬2000元，若以該大樓最新套房300萬元成交價推算，租金投報約4.8%，相較北市平均租金投報率2%至3%而言，表現堪稱突出。
此外，北市小套房去年交易最熱的前三社區位在中山區，依序是「林森觀光大廈」、「春暉大樓」與「和益金銀大樓」，平均成交單價落在45.44萬至57.58萬元間，總價約在440萬至680萬元。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德先前曾提醒，中山區的套房社區品質不一，新的套房大樓管理較佳，還有租金水準較高的飯店式管理商務住宅，也吸引不同客層的租客進駐，但若是租金相對便宜的套房社區，可能就要留意是否有住戶太過複雜的問題。
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