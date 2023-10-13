2023地價稅將開徵！6都地價稅試算、逾期罰金　1狀況30天申請免繳

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📌台北市地價稅試算
📌新北市地價稅試算
📌桃園市地價稅試算
📌台中市地價稅試算
📌台南市地價稅試算
📌高雄市地價稅試算
🔴今年9月1日買房要繳地價稅嗎？
地價稅以每年8月31日為「繳納義務基準日」，如在年度中曾經移轉，則視8月31日當天土地所有權人為納稅義務人，負擔全年的地價稅，也就是說今年9月1日後買屋的屋主不用繳今年地價稅。
🔴地價稅繳納時間與逾期罰金怎麼算？
地價稅繳納期間是每年11月1日至11月30日，課稅期間則是每年1月1日到12月31日，如果逾期繳納地價稅，每超過2天就會按照應納稅額，加徵1%滯納金，最高加徵10%，若超過30日不繳納，會移送強制執行。
🔴什麼狀況可免繳地價稅？
依「土地稅減免規則」第12條規定，如因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用之土地，地價稅全免。稅捐單位提醒，受災土地之所有權人或典權人，得在於災害發生日起的30天內向所轄各稅捐單位提出申請。
🔴地價稅繳費單何時寄發？沒收到怎麼辦？
桃園市政府地方稅務局今（13）發新聞稿表示，地價稅繳款書自10月19日起陸續寄發，繳納期限至11月30日止，民眾如未收到繳款書或繳款書遺失，可向所屬分局申請補發，也可利用自然人/工商憑證或已註冊健保卡，至該局e觸即發稅務通或財政部稅務入口網(網址：https://www.etax.nat.gov.tw)申請補發繳款書。
🔴地價稅繳稅方式？
民眾可在郵局以外的代收稅款金融機構以現金繳納稅款，稅額在3萬元以下可在便利商店繳交，亦可掃描繳款書上QR-Code行動條碼，以信用卡、活期儲蓄存款、晶片金融卡繳稅，或至地方稅網路申報作業網站線上查繳稅等多元管道方式繳納。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。