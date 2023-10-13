2023第2季房價指數年增率連4季下修 內政部：房價漲勢已收斂
內政部今（13）傍晚布2023年第2季住宅價格指數，本季全國住宅價格指數（房價指數）為130.80，雖較去年同期漲5.51%，但內政部強調，從近年房價趨勢觀察，全國住宅價格指數之年增率從2022年第2季高點10.27%，已連續下修4季，在本季為5.51%，房價漲勢明顯收斂趨緩。
記者徐銘穗/綜合報導
內政部指出，本季房市則因受到平均地權條例修法持續發酵等因素影響，短期炒作受到明顯抑制，全國建物買賣登記戶數較去年同季8萬6026戶降至本季7萬4651戶，減少13.22%，市場交易回歸自住需求，整體市況呈現量縮價格微漲情形。
在6都住宅價格指數部分，本季指數均較上季微幅上漲。但從年增率趨勢觀察，6都房價均呈現漲勢收斂趨緩情形，其中以臺北市年增率1.37%最低，高雄市則自2022年第3季高點14.14%，降至本季4.46%，下修情形最為明顯。
內政部表示，受到國外內經濟成長走緩，央行溫和升息及平均地權條例修法等因素影響，買方趨向保守觀望，最近4季房價漲勢明顯趨緩，交易量縮，但因房貸利率仍處於低檔，且在自住需求支持下，目前市場呈現量縮價格微幅變動的盤整修正型態。
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