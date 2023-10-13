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2023年Q2全國房貸負擔率42.09%！續創新高　僅3縣市「合理負擔」

▲內政部今（13）公布2023年Q2全國房貸負擔率為42.09%，續創21年有統計來新高，僅嘉義縣、屏東縣及基隆市3縣市維持「可合理負擔」等級。（示意圖／台灣房屋提供）
▲內政部今（13）公布2023年Q2全國房貸負擔率為42.09%，續創21年有統計來新高，僅嘉義縣、屏東縣及基隆市3縣市維持「可合理負擔」等級。（示意圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

內政部今（13）傍晚公布2023年Q2全國房貸負擔率為42.09%，較上季微幅上升0.90%，續創21年有統計來新高紀錄，雙北房貸負擔率為66.54%及55.41%，民眾對房價負擔能力屬於「過低」等級，僅嘉義縣、屏東縣及基隆市3縣市維持「可合理負擔」等級。

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房貸負擔率是指中位數住宅價格貸款月攤還額除以中位數月家戶可支配所得，50%以上表示房價負擔能力過低、40%到49%為偏低、30%到39%為略低、30%以下代表可合理負擔。

本季6都房貸負擔率也均較上季上升，其中台北市及新北市本季房貸負擔率為66.54%及55.41%，民眾對房價負擔能力屬於「過低」等級，台中市49.53%亦接近該等級，相較台南市、高雄市、桃園市負擔率40.94%、39.58%、34.61%，雙北及臺中市的民眾購屋負擔明顯較重。

▲2023年第2季房貸負擔率。（圖／內政部提供）
▲2023年第2季房貸負擔率。（圖／內政部提供）
內政部表示，本季主要因受到中位數住宅價格及購屋貸款利率上升，導致民眾購屋負擔微幅加重；對此，政府在今年7月推出擴大實施租金補貼2.0計畫，並於8月起實施新青安貸款專案，以協助國人減輕購屋負擔。

其他15縣市房貸負擔率部分，其中新竹縣市因地區產經發展帶動中位數住宅價格上升，導致本季升幅約1.67%較大，其他縣市的升幅則都多在1%以內。其次，就民眾對房價負擔能力部分，南投縣在本季首次提高為負擔能力「偏低」等級；嘉義市等11縣市為負擔能力「略低」等級；嘉義縣、屏東縣及基隆市則維持「可合理負擔」等級。

內政部補充說明，本季房貸負擔率上升主要因全國中位數住宅價格較上季上升2.30%(由868萬元升至888萬元)，使負擔率增加0.95%影響較大；其次，五大銀行購屋貸款利率在本季升至2.093%，民眾支付房貸金額增加，亦使負擔率增加0.46%。另中位數家戶可支配所得雖上升1.23%(由89.32萬元增加至90.43萬元)，使負擔率減少0.50%，但經綜合計算，本季負擔率仍較上季上升0.90%。

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