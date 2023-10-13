2023年Q2全國房貸負擔率42.09%！續創新高　僅3縣市「合理負擔」

我是廣告 請繼續往下閱讀
本季6都房貸負擔率也均較上季上升，其中台北市及新北市本季房貸負擔率為66.54%及55.41%，民眾對房價負擔能力屬於「過低」等級，台中市49.53%亦接近該等級，相較台南市、高雄市、桃園市負擔率40.94%、39.58%、34.61%，雙北及臺中市的民眾購屋負擔明顯較重。
內政部表示，本季主要因受到中位數住宅價格及購屋貸款利率上升，導致民眾購屋負擔微幅加重；對此，政府在今年7月推出擴大實施租金補貼2.0計畫，並於8月起實施新青安貸款專案，以協助國人減輕購屋負擔。
其他15縣市房貸負擔率部分，其中新竹縣市因地區產經發展帶動中位數住宅價格上升，導致本季升幅約1.67%較大，其他縣市的升幅則都多在1%以內。其次，就民眾對房價負擔能力部分，南投縣在本季首次提高為負擔能力「偏低」等級；嘉義市等11縣市為負擔能力「略低」等級；嘉義縣、屏東縣及基隆市則維持「可合理負擔」等級。
內政部補充說明，本季房貸負擔率上升主要因全國中位數住宅價格較上季上升2.30%(由868萬元升至888萬元)，使負擔率增加0.95%影響較大；其次，五大銀行購屋貸款利率在本季升至2.093%，民眾支付房貸金額增加，亦使負擔率增加0.46%。另中位數家戶可支配所得雖上升1.23%(由89.32萬元增加至90.43萬元)，使負擔率減少0.50%，但經綜合計算，本季負擔率仍較上季上升0.90%。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。