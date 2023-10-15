台南5星飯店660元悲傷早餐餐盒 2年前外帶早餐盒被翻出：差很大
網友抱怨日前入住台南一家5星飯店，花660元加購外帶早餐餐盒，一打開餐盒，一根長滿斑點的香蕉讓他超傻眼，直呼「非常失望」。其實，該當事飯店自助早餐相當有名，網友感嘆為何「外帶餐盒」竟會如此悲傷？《NOWnews今日新聞》翻出該飯店2年前疫情期間供應的「外帶早餐餐盒」照，內含物十分豐盛。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO匿名在臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」公開社團，分享加價660元購買的外帶早餐餐盒，裡面有根布滿斑點、熟透的香蕉，還有養樂多、全麥火腿起司三明治、一小袋可頌麵包、果醬，另搭配一杯沒有奶泡的熱拿鐵。
他最不滿那根香蕉，怒質問：「那條快要填滿整條的斑點香蕉，想怎樣呢？ 這樣還可以拿來給客人？ 」直言對660元5星飯店的外帶早餐餐盒感到「非常失望」。
該當事飯店自助早餐其實很有名，可惜原PO沒時間下樓享用。不過，《NOWnews今日新聞》翻出該飯店2年前在臉書粉專分享，表示因疫情期間暫停自助式早餐，改採「外帶早餐餐盒」供應，讓客人在房內安心用餐。
飯店「外帶早餐餐盒」有中式與西式可以選擇，同樣要到1樓前台自取，不過無論是中式還是西式，早餐餐盒內含物都十分豐盛。西式早餐餐盒有生菜沙拉、火腿起司三明治、各式香腸、滑蛋、番茄、麵包及水果、果醬、奶酪等，豐盛到讓不少網友留言詢價想買。
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