香蕉買回家3動作保存！專家曝「真的不會變黑」 千萬別整串丟著
許多人擔心買整串香蕉回家後，不趕快吃完會全部變黑熟透，不過林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈透露，其實買香蕉回家後，可以透過拆分、密封再冷藏的步驟，延長香蕉的保鮮期，讓表皮不容易變黑。
記者賴禹妡／綜合報導
譚敦慈在《健康2.0》中透露，整串香蕉買回家之後，必須先分別剪成單根拆分，每一根都清洗乾淨之後，將表面水分擦乾，並用廚房紙巾包起來，再使用夾鏈袋分別密封。她也提醒，記得先將袋內的空氣排除，最後再放入冰箱冷藏保存，如此一來香蕉皮就不會變黑。
譚敦慈也指出，若是香蕉不夠熟，想放在室溫下慢慢吃的話，「千萬不要整串放著」，因為只要乙烯一釋放，就會整串香蕉一起變黃，到時還要擔心會來不及吃。
譚敦慈建議可以準備一個盤子，將香蕉單根拆分放在上面，靜置在家中通風涼爽的地方，「記得不要堆疊，因為很容易壓壞」，這樣就能慢慢品嚐香蕉。
而農委會曾教授挑選市售的香蕉，「第一，香蕉轉色均勻、無大面積擦壓傷痕跡」、「第二，選擇表皮生理成熟斑點少的香蕉，這類香蕉儲存時間較久」、「第三，不同熟度香蕉營養價值不一樣，綠蕉含多量澱粉，食用具有飽足感，愈熟的香蕉則營養價值是愈高。」