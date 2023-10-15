錢人豪點名阮經天《周處》涉抄襲！周一發律師函 要求公開道歉
導演錢人豪近日在臉書指控某部上映中電影與他構思的劇本《無法無天》有相同概念，甚至角色名、劇情、對白都有多處雷同，認為對方恐涉及抄襲，讓他內心感受很不舒服，且對方是在香港認識超過10年的人，由於阮經天主演的熱映電影《周處除三害》正是香港導演黃精甫拍攝，網友認為他影射的對象就是該片，《周處》發行商「牽猴子」要求他拿出證據以正視聽，錢人豪今（15）日也不藏了，直接點名該片不尊重他，周一會發律師函，「我只是要對方一個公開的道歉」。
記者江芷稜／綜合報導
錢人豪在臉書表示，起初未指名道姓，結果對方沒有先私下聯繫溝通，隔空喊話要他提出證據，怒嗆製片單位去找導演兼編劇黃精甫懇談，釐清當初故事發想及劇情、對白是否為原創，「事情的經過與真相，我相信監製或導演心底應該是清楚的，這絕對不是香港導演的原創」。
他強調《無法無天》的故事內容，是年輕時在林森北路討生活時的閱歷與想像，若對方靠聽來，靠拼接文字兜情節，怎麼能大膽到拍成電影，甚至授權其他人準備出書，「我其實很好奇，我與好友在路邊隨想覺得趣味的主角名字陳廣州，怎麼有一天就被改成了陳桂林。怎麼能夠這麼沒有想像力、這麼懶惰」。
他語重心長表示，在該影片前製環節沒有受到尊重，才會走到這個地步，現在向對方要一個公開的道歉，周一會發律師函。其實，「牽猴子」要求提出證據並無不當，在兩造各有說法時，必須依靠實質證據來釐清事實；在《著作權法》上並無抄襲說法，只有「重製權」或「改作權」的侵害，必須根據雙方提出的內容「有實質相似」或證明創作時彼此「高度接觸」，才能認定抄襲。
而《著作權法》僅保護「表達」，而不保護「思想」等抽象事物的相似，要認定抄襲的難度頗高，錢人豪必須提出具體證據，包括他曾對外發表過的文字內容或影像紀錄，且證明曾經與該電影製作人士接觸，傳達過該劇本內容，才有辦法在法律上站得住腳；若無實質相似、合理機會的接觸下，有兩個類似的作品，就有可能是獨立創作（各自擁有著作權），不會構成侵權。過去，電影《目擊者》、《刻在我心底的名字》都有過編劇相關爭議，最終被告皆獲不起訴。