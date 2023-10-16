1000%星巴克BE@RBRICK！要價29900元庫柏力克熊 限金星會員購買
星巴克聯名又有創舉！繼搶破頭的BLACKPINK ＋ STARBUCKS後，「2023金星專屬耶誕派對」開賣潮流玩具「1000%星巴克BE@RBRICK」庫柏力克熊，不只要價29900元！還限金星級會員先以線上兌換方式，以50顆金星禮星星、搶先兌換「購買資格憑證」，才能於指定50家門市購買；另有同款小尺寸「100%＋400%星巴克BE@RBRICK套組」，則是售價5990元，開放全門市領取號碼牌入手收藏。
記者蕭涵云/綜合報導
星巴克專寵頂級金星級會員，曾與「米其林綠星」EMBERS餐廳，打造一夜快閃、限量28席的「金星晚宴」，專屬星巴克咖啡風味五感體驗的餐宴，讓不少會員都大嘆想吃卻搶不到；如今「2023金星專屬耶誕派對」，首度重磅跨界聯名合作潮流玩具代表BE@RBRICK，開賣要價29900元的「1000%星巴克BE@RBRICK」庫柏力克熊。
受藝術圈熱愛收藏的BE@RBRICK庫柏力克熊，連周杰倫、陳冠希、羅志祥等藝人家裡都擺上不少座。星巴克BE@RBRICK品牌公仔，設計概念以解構星巴克品牌字母圖案為深淺灰底色，在胸前大大結合綠人魚女神Logo，打造經典星巴克樣貌。
要價29900元的「1000%星巴克BE@RBRICK」，搶先於10月17日上午11:00至10月24日下午3:00首波開賣，提供金星級會員透過金星禮線上兌換方式，以「50顆金星禮星星」搶先兌換優先「購買資格憑證」，並於11月1日「2023金星專屬耶誕派對」，憑兌換資格憑證至50家指定門市搶先購買，分別可於11月1日上午10:00至下午1:00、11月1日晚上7:00至9:00，兩指定時段結帳購買。
「50顆金星禮星星」除了優先「購買資格憑證」，能取得「1000%星巴克BE@RBRICK」兌換當日（11月1日），該取貨門市之金星專屬耶誕派對入場資格，另包含任選中杯飲料乙杯（結帳後當場兌換）、包裝食品乙包、耶誕貼紙卡片乙張。
而同款小尺寸的「100%＋400%星巴克BE@RBRICK套組」售價5990元，則於11月2日全門市上市（部分門市除外），以領取號碼牌方式銷售。且聯名商品皆附專屬收藏編碼卡片。提醒大家，青埔華泰、華泰三期、微風南山、時代B2、京站二、漢神巨蛋B1無銷售聯名商品。
而基隆連鎖手搖飲料Drinkstore水雲朵，則聯名「原子小金剛Astro Boy動畫版60周年」，打造櫻花寒天、莓果寒天與荔枝椰果組成的全新配料「彩嚼」系列，「彩嚼輕檸四季春茶」、「彩嚼四季厚奶青」2款全新飲品；除了設計限定飲料紙杯，還推出10款周邊商品集點加購，包括原子小金剛環保陶瓷內層保溫杯、環保杯套、露營雙用杯袋、斜背手機袋與防潑水側背包等。
即日起至2024年1月31日，Drinkstore全台實體門市購買飲品（購買一杯飲品可獲得1點），還可享飲品「買5送1」、「買10杯送2杯」優惠；收集點數享加購「原子小金剛」聯名週邊商品好康；現在也可在官方購物網搶購。