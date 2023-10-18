台積電龍潭不擴廠／龍潭5年房價漲56% 掰了台積「炒房吐血退場」
台積電（2330）原計畫在桃園龍潭園區蓋1.4奈米製程晶圓廠，但因龍潭科學園區第三期擴建土地徵收遭居民抗議，台積電昨（17）正式宣布放棄，不再考慮進駐龍潭科學園區。房市達人Sway表示，台積電終於踢鐵板清醒過來，「炒地皮炒房產的，該吐血退場了」。而龍潭近5年因台積電擬擴廠致房價漲56%，專家估此波失望性賣壓若湧現，房價半年內不排除跌1至2成的可能。
記者徐銘穗/綜合報導
房市達人Sway在臉書評論台積電不再進駐龍潭，直言「房價上漲並不是全民受益，而是把自己及子孫趕出去的一種下場」，認為財團大舉炒作開發，賺走大部分的錢，「當你兒子要買房的時候，卻發現已經買不起被自己炒高的房價」，而且政治家跟炒作家早就拍屁股走人，還說如果都這樣搞，「台灣不早就有一堆工業區，連蚊子都不去！」
元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴受訪表示，台積電在龍潭本來就有設廠，過去幾大科學園區，只要有搭上台積電題材，近5年來房價都漲很兇，龍潭近5年大樓房價從2019年每坪的14.8萬，到今年衝高達23.1萬，漲幅高達56%，之前很多人「不管會不會開發，就先衝進去買了」，這次台積電確定不設廠，「泡沫破滅」或多或少將衝擊市場期待心理，當然會有一些失望性賣壓出來。
陳傑鳴說，龍潭過去本來就不是房市熱區，這5年漲了56%，後續買盤很難承接。他進一步說明，若近期龍潭房市出現賣壓，房價在半年內恐怕會往下跌個5到10%，甚至更長來看，不排除下跌1至2成的可能。
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