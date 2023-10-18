台積電掰了龍潭／「台積電來房價就漲」　南科漲逾60%！這區最猛

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根據《住展雜誌》先前統計，台積電2奈米晶圓廠落腳的新竹縣寶山，新建案房價由2021年Q4的19.3萬元／坪，飆到2022年Q4的35.5萬元／坪，年漲幅高達83.9％，稱霸北台灣，而且鄰近的芎林、竹東、新埔等地，新案價位也都漲到3字頭。
實價登錄顯示，今年起至六月初，寶山已有122筆預售屋成交資料被揭露，成交以華廈案占大宗，華廈一坪成交價格介於36.8萬元至48.8萬元間，最高成交價直逼5字頭，相當驚人。
📌台南南科
在台積電3奈米量產與擴廠效應下，帶來產業發展與就業利多，南科周遭的善化、新市的房市都相當熱絡。永慶房產集團彙整2018年至2022年近五年平均房價漲幅數據發現，南科區域房市五年漲幅高達67.7％，高過竹科的63.1%及中科39.3％位居第三。
永慶不動產台南南科陽光加盟店店東張家驊先前受訪指出，過去新市、善化根本沒有大樓，多是透天、三合院，這幾年隨著南科的工作人數大增，大多數南科工程師、夫妻檔幾乎都喜歡大樓產品，因此預售大樓頻頻推出，且因土地、營建等成本關係使房價上升。
📌高雄楠梓
根據台灣房屋統計，台積電從2021年下半年宣布在楠梓設廠至今年4月期間，中古房價漲約2成，新成屋則從每坪19.8萬元，衝上26.2萬元，漲幅逾3成，而預售屋更是從每坪21.4萬元上揚至29.6萬元，漲幅近4成。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，楠梓區本身就擁有加工區人口紅利，加上與市區相比整體房價仍算親民，基本剛需穩定；且2021年下半年以來，半導體周邊產業鏈也隨著台積電積極卡位布局，帶動仁武、楠梓、大社等區工業廠房需求。
📌台中中科二期
中科二期開發延宕，導致台積電2奈米廠興建進度落後高雄，但台積電帶來的房市效應，還是在中科二期所在的西屯、大雅、龍井和沙鹿這4區發酵，專家分析，台積電所具備的五大硬實力，仍是房市大補帖，因此雖然最近國內房屋交易量下滑，但中科4區仍然呈現逆勢上漲的趨勢，尤其這區的預售案，竟已經站穩7字頭。
📌美國鳳凰城
台積電2020年5月宣布，斥資120億美元（約新台幣3858億元）在美國亞利桑納州首府鳳凰城設廠，當地房價3年飆漲近53%，標準住宅成交總價中位數最高達44萬2354美元（約新台幣1422萬元），直到近期開始逐月走跌，近年房價下挫約6.8%。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。