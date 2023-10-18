人妻噴3300萬買房！簽約5分鐘才知「曾有人陳屍」　房仲：淨化了

台積電掰了龍潭／龍潭人拒擴廠理由曝　 「命快不保，怎想房價」

▲反龍潭第三期擴建自救會日前在雙十國慶下跪陳情，台積電昨（17）正式宣布，確定不在龍潭擴廠蓋1.4奈米製程晶圓廠。（圖／翻攝反龍潭科學園區第三期擴建案自救會臉書）
▲反龍潭第三期擴建自救會日前在雙十國慶下跪陳情，台積電昨（17）正式宣布，確定不在龍潭擴廠蓋1.4奈米製程晶圓廠。（圖／翻攝反龍潭科學園區第三期擴建案自救會臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台積電昨（17）宣布，不在龍潭擴廠蓋1.4奈米製程晶圓廠，龍潭損失5000個工作機會，也可能讓龍潭當地近5年狂漲56%的房價，短期出現崩跌。台南、高雄與屏東3縣市聞訊頻頻向台積電揮手，紛紛表示他們都「準備好了」，歡迎台積電進駐。龍潭人為何要拒絕台積電1.4奈米製程晶圓廠進駐？自救會代表向《NOWnews今日新聞》親曝原因，嘆「命都快不保了，哪有空去想房價」。

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竹科管理局規畫將龍潭園區三期進行擴建，並由台積電興建1.4奈米新廠，不過該案預計徵收158.59公頃土地，其中有高達88%是私人土地，引發當地居民激烈抗爭。甚至在雙十國慶當天激動下跪抗議，守護家園。

▲龍潭園區三期擴建預計徵收158.59公頃土地，其中有高達88%是私人土地，引發當地居民激烈抗爭。（圖／翻攝反龍潭科學園區第三期擴建案自救會臉書）
▲龍潭園區三期擴建預計徵收158.59公頃土地，其中有高達88%是私人土地，引發當地居民激烈抗爭。（圖／翻攝反龍潭科學園區第三期擴建案自救會臉書）
反龍潭科學園區第三期擴建案自救會代表張貴有稍早接受《NOWnews今日新聞》電話採訪表示，沒有「拒絕台積電」的問題，強調實際上是竹科只一昧強調經濟要發展，而沒有考量住民的居住權

「我們這些住民世代在這居住，他們（竹科）來掠奪我們的土地與財產！」張貴有強調，經濟發展有很多種方式，桃園也有很多空閒工業區可蓋廠，但竹科都沒有通盤檢討，質問說：「人命跟經濟發展，哪個比較重要？

至於近5年狂漲56%的房價可能因此崩盤，張貴有則說沒有特別去了解房價，也不清楚龍潭房價漲幅，直說：「連命都快保不住了，哪有時間去想房價。」他表示，自救會明（19）天將再度前往竹科管理局，要求竹科撤回龍潭科學園區擴建計畫案、重新選址。

▲龍潭三期擬被徵收土地居民拉布條抗議。（圖／翻攝反龍潭科學園區第三期擴建案自救會臉書）
▲龍潭三期擬被徵收土地居民拉布條抗議。（圖／翻攝反龍潭科學園區第三期擴建案自救會臉書）
對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，據他所知龍潭當地人反徵收的理由也分成兩派；一派是「不要台積電」，這些居民寧願住在自己的老家，也不願因台積電來委屈自己遷走，另一派則是「要台積電、但不要徵收我的土地」。

何世昌說，對於部份居民而言，台積電就算不來也沒有損失，而有所損失的，是土地、房產投資客。至於沒了台積電對桃園產業區域發展是否很有傷害？何世昌說：「這點的確很有可能。」

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