台積電掰了龍潭／龍潭人拒擴廠理由曝　 「命快不保，怎想房價」

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反龍潭科學園區第三期擴建案自救會代表張貴有稍早接受《NOWnews今日新聞》電話採訪表示，沒有「拒絕台積電」的問題，強調實際上是竹科只一昧強調經濟要發展，而沒有考量住民的居住權。
「我們這些住民世代在這居住，他們（竹科）來掠奪我們的土地與財產！」張貴有強調，經濟發展有很多種方式，桃園也有很多空閒工業區可蓋廠，但竹科都沒有通盤檢討，質問說：「人命跟經濟發展，哪個比較重要？」
至於近5年狂漲56%的房價可能因此崩盤，張貴有則說沒有特別去了解房價，也不清楚龍潭房價漲幅，直說：「連命都快保不住了，哪有時間去想房價。」他表示，自救會明（19）天將再度前往竹科管理局，要求竹科撤回龍潭科學園區擴建計畫案、重新選址。
對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，據他所知龍潭當地人反徵收的理由也分成兩派；一派是「不要台積電」，這些居民寧願住在自己的老家，也不願因台積電來委屈自己遷走，另一派則是「要台積電、但不要徵收我的土地」。
何世昌說，對於部份居民而言，台積電就算不來也沒有損失，而有所損失的，是土地、房產投資客。至於沒了台積電對桃園產業區域發展是否很有傷害？何世昌說：「這點的確很有可能。」
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