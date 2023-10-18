台積電掰了龍潭／他剛賣龍潭透天爽賺655萬 腳麻投資客下場公開
台積電昨（17）正式宣布，不在龍潭擴廠蓋1.4奈米製程晶圓廠，龍潭不只損失5000個工作機會，也可能讓近5年漲56%的房價出現崩跌。然而，在此波龍潭「台積電效應」下，實價登錄就觀察到，今年5月龍潭渴望路一棟屋齡6年的透天厝，以2800萬元成交，屋主持有6年大賺655萬元。專家分析，來不及出逃的「腳麻」投資客不必太悲觀，中豐路一帶仍有住宅需求，房市不至於倒退嚕。
記者徐銘穗/綜合報導
實價登錄揭露，龍潭高總價成交案件多屬於渴望園區周邊別墅案，最近除了有多筆逾3000萬元的毛胚屋透天成交。今年5月，龍潭有一筆渴望路屋齡6年的透天厝，以總價2800萬元成交，大賺655萬元，堪稱是這波靠「台積電設廠效應」下，順利增值並脫手的勝利組投資客。
全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，龍潭科學園區周邊以在地機能來說本屬成熟，目前區域大樓新案都開上每坪3字頭，成交均價也落在25萬元，平均總價也往千萬元邁進，台積電話題有一定助攻力道。
但如今台積電不在龍潭擴廠，陳炳辰認為，也不必太悲觀看待龍潭房市，龍潭科學園區周邊也是有當地中豐路地帶的區域熱市，且科學園區或工業區亦有住宅需求，房市不至於倒退嚕，對區域房市仍不會太悲觀。
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