台積電1奈米不去龍潭！德國為台積蓋水廠 學者：跪求不及還趕走
「護國神山」台積電（2330）17日宣不再考慮進駐龍潭園區三期，龍潭丟失5000個工作機會，也讓近5年狂漲56%的房價面臨崩盤挑戰。對此，成功大學電機系教授李忠憲舉台積電設布廠德國德勒斯登為例，指德政府為台積電設28及40奈米廠而遷移了30公司、砸107億元蓋新水廠，「桃園龍潭那個是1奈米，跪求都來不及了，還把它趕走」，感嘆：「張善政和桃園或許不知道趕走了什麼！」
記者徐銘穗/綜合報導
李忠憲在臉書發文，指出台積電在德國德勒斯登（Dresden）設「28及40奈米」廠，受到德國中央與地方政府歡迎，因台積電設廠，估有約30家公司被迫遷移，「不光只是徵收和影響民宅而已，是原來這塊土地上的公司，都要被趕走耶！」
此外，《薩克森日報》（Sächsische Zeitung）也報導，為滿足台積電用水需求，德勒斯登將在河畔興建新水廠，總投資金額達3億1700萬歐元（約新台幣107億元），由公有的薩克森能源公司（Sachsen Energie）、薩克森邦（Sachsen）政府、德勒斯登市政府共同分攤。
李忠憲話鋒一轉，拉回台積電決議不進住龍潭園區三期，直言：「桃園龍潭那個是 1 奈米、1 奈米、1 奈米，先進製程，跪求都來不及了，還把它趕走！」他也說，張善政和桃園或許不知道趕走了什麼，當然也有可能是呼應馬英九在美國的談話，「刻意破壞我們台灣的民主矽盾」。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。