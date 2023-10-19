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台北市新屋公設比47.8%創新高　賣不動！業者逆推31%公設比受關注

▲北市信義區危老案，公設比達47.8%創新高。高公設比產品淪票房毒藥，北市破40%公設比建案占比已趨減。（圖／住展雜誌提供）
▲北市信義區危老案，公設比達47.8%創新高。高公設比產品淪票房毒藥，北市破40%公設比建案占比已趨減。（圖／住展雜誌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

內政部推動「虛坪改革」，擬將公設比調降至25%。據住展雜誌統計，今年截至9月30日止，台北市新成屋、預售屋建案（統計華廈、大樓建築，不含5層樓以下公寓、透天）平均公設比35.5％，較去年下滑0.1個百分點，新北市平均公設比34.1％，較去年增加0.2個百分點，為歷史高點。而台北信義區危老案公設比達47.8%，是今年北市最高，也刷新歷史紀錄。

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住展雜誌企研室經理成采錡表示，經觀察建案公設比及銷售率，雙北建案公設比35％以下，多數消費者可接受，至於公設比40％以上建案，因基地面積小，戶數不多且車位空間不足，產品存在室內實際使用空間小、只有機械車位、每戶管理費較高等抗性，銷售表現普遍不佳，可說小基地高公設比建案，已淪為票房毒藥。

▲大台北地區近年建案平均公設比。（圖／住展雜誌提供）
▲大台北地區近年建案平均公設比。（圖／住展雜誌提供）
銷售不易 北市高公設比建案減

今年1至9月，台北市建案的平均公設比為35.5％，公設比未再創高，且北市公設比超過40％的建案占比下降，去年全年約6.6％，今年前9個月3.3％。僅存的高公設比新建案中，信義區危老案因基地面積僅45.67坪，公設比達47.8％為今年北市最高，公設比數值甚至大於基地坪數。

成采錡表示，北市高公設比建案數量減少，與市場買氣趨緩、房價及營建成本處於近年高檔有關，北市新建案總價門檻高，一般自住、換屋族可負擔的產品坪數已經不大，再看到高公設比壓縮室內實際使用空間，會考慮轉往房價較親民區段，如新北、桃園各重劃區找房。當北市高公設比建案去化不易，及營建成本因缺工問題攀升，業者開發小基地建案的意願也受影響。

▲危老都更案容易因基地小，公設比偏高。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲危老都更案容易因基地小，公設比偏高。（示意圖／NOWnews資料照片）
市區建案進場 新北公設比緩升

今年前9個月，新北市建案的平均公設比為34.1％，較去年微升，是首次越過34％關卡，原因之一為市區小規模建案相繼進場，使公設比35％以上建案占比，提高至2成。進一步觀察建案公設比分布情形，新北今年還有4個建案的公設比在30％以下，公設比最低僅26.5％，至於新北主流建案公設比，依舊位在30％至34.99％之間，七成五以上建案的公設比低於35％。

成采錡表示，由於當前市場以低總價產品銷況相對穩定，今年來小坪數產品供給不少，為了做出產品區隔、特色，有業者從公設比下手，推出公設比僅31％的小宅建案，順利獲得消費者關注，銷況優於區域平均，顯示隨著新建案市場不如以往熱絡，市場機制已開始淘汰高公設比建案。

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