金鐘58／民調出爐！4度入圍來勢洶洶《飢餓遊戲》小輸《玩很大》

金鐘58／節目類典禮5大必看亮點　吳宗憲入圍大贏家、告五人開場

▲告五人將在金鐘獎節目類頒獎典禮演唱組曲，為一大看點。（圖／三立提供）
▲告五人將在金鐘獎節目類頒獎典禮演唱組曲，為一大看點。（圖／三立提供）

記者楊穎軒／綜合報導

第58屆電視金鐘獎將於今（20）日在國父紀念館舉行節目類頒獎典禮，《NOWnews今日新聞》整理5大典禮必看亮點，如主持人、出席嘉賓及表演節目，以及最重要的轉播資訊，讓你不漏掉今年金鐘獎的精采時刻，其中告五人的開場表演、入圍大贏家吳宗憲備受矚目。

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陳亞蘭搭檔劉品言主持典禮

劉品言、去年金鐘視帝陳亞蘭擔任今年節目類雙主持人，陳亞蘭透露，7月底接到邀約，很期待跟很多老朋友見面，劉品言說：「其實接下『金』系列的主持棒是一個挑戰，各種壓力都有～很謝謝身旁還有一個亞蘭姐可以互相幫忙。」

▲左起劉品言、陳亞蘭都達到共識，決定不走今年的紅毯，希望把時間留給更需要的主角們。（圖／記者陳明中攝影）
▲劉品言（左起）、陳亞蘭達成共識，決定不走今年的紅毯，希望把時間留給更需要的主角們。（圖／記者陳明中攝影）
黃豪平攜手巴鈺主持「雙現場」紅毯

節目類頒獎典禮紅毯主持人由黃豪平和巴鈺負責，本屆將首度採「雙現場」區分「趴踢區」與「禮車區」方式進行，主持人將輪流兩個現場主持，以提升星光大道的熱鬧度和可看性，黃豪平認為是全新挑戰，讓他準備時更有動力，從去年後台換成紅毯主持人，巴鈺接下工作才知道全程不會和黃豪平碰頭，直呼「壓力超大」。

▲黃豪平（左）搭檔巴鈺主持第58屆金鐘獎星光大道。（圖／三立電視提供）
▲黃豪平（左）搭檔巴鈺主持第58屆金鐘獎節目類星光大道。（圖／三立電視提供）
吳宗憲3個節目都入圍、笑傲其他主持人

今年電視金鐘獎入圍名單，節目類獎項依然百花齊放、競爭激烈，最大贏家非綜藝天王吳宗憲莫屬，本屆以《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》雙料入圍綜藝節目主持人獎，與KID（林柏昇）、坤達主持的《綜藝玩很大》提名益智及實境節目獎，《綜藝大熱門》則角逐綜藝節目獎。

▲吳宗憲喊話退休超過10年，目前手上節目照常主持。（圖 / 吳宗憲臉書）
▲吳宗憲是今年金鐘獎節目類入圍大贏家。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）
出席嘉賓星光熠熠

本屆節目類頒獎典禮會出席的嘉賓有胡瓜、于美人、詹怡宜、林辰唏、楊貴媚、嚴藝文、鍾欣凌、曾國城、《單身即地獄》製作人金在元、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）、張耀仁、舒夢蘭、峮峮、朱頭皮、陳明珠、大霈、沈玉琳、Melody（殷悅）、范少勳、KID、坤達、陶晶瑩、郭書瑤、許富凱、曹佑寧、黃偉晉等人。

告五人、熊仔、阿跨面、潮州土狗、玖壹壹出任表演嘉賓

今年表演節目共有3段，表演節目1是「謝謝你們一直在」，由人氣樂團告五人帶來開場組曲，現場樂團演唱與影片交疊出表演主題，透過觀眾參與各節目錄影的精彩照片，透過LED螢幕，傳遞到每一位觀眾與幕前幕後心中；表演節目2是「內容競技場」，演出者為金曲獎常客熊仔、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面及網路創作爆紅、同時也入圍過金曲獎的潮州土狗，表演以Cypher歌唱接力方式呈現，每位歌手搭配多位舞者合作演出；表演節目3為「歡迎光臨實境秀」，用去年到今年最紅紅火火的實境綜藝節目，來表現藝人參與節目的多元性與生活性，找來玖壹壹演出。

▲▼告五人（上圖）、熊仔將登上金鐘獎舞台演出。（圖／三立電視提供）
▲▼告五人（上圖）、熊仔將登上金鐘獎舞台演出。（圖／三立電視提供）
▲▼告五人（上圖）、熊仔將登上金鐘獎舞台演出。（圖／三立電視提供）
10月20日完整播出資訊

第58屆電視金鐘獎節目類10月20日下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。

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