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台塑5000人進駐內湖！超長「等公車人龍」慘況曝　內湖陷塞車地獄

▲台塑敦化北路「起家厝」都更將啟動，5000台塑人遷移進駐內湖辦公室，造成當地公車站出現超長排隊人潮，民眾抱怨擠不上公車。（圖／翻攝自李明賢 -阿賢之聲臉書）
▲台塑敦化北路「起家厝」都更將啟動，5000台塑人遷移進駐內湖辦公室，造成當地公車站出現超長排隊人潮，民眾抱怨擠不上公車。（圖／翻攝自李明賢 -阿賢之聲臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台塑集團敦化北路「起家厝」都更將啟動，5000台塑人今（20）正式進駐南京東路內湖大樓。不過，在5000台塑人未完全進駐內湖前，就已讓當地公車站出現超長「等公車人龍」奇景，民眾抱怨「擠不上公車」，擔憂：「人潮帶來錢潮也帶來車潮，恐怕讓內湖塞車問題更難解。」

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台北市交通局科長林育生指出，據台塑提供統計資料，公共運輸搭乘比例54.1%，其中搭公車50.2%，台塑並對員工進行問券調查，搭公車共869人。不過北市議員李明賢卻接獲當地週美里里長邱麗玲提供3張當地超長等公車照打臉，質疑「接近50.2%搭公車，怎麼會只有800多人？」

▲北市交通局原說，據台塑資料顯示，50.2%員工搭公車，共869人，但5000人的一半至少2500人，且也與實際情形落差差大。（圖／翻攝自李明賢 -阿賢之聲　臉書）
▲北市交通局原說，據台塑資料顯示，50.2%員工搭公車，共869人，但5000人的一半至少2500人，且也與實際情形落差差大。（圖／翻攝自李明賢 -阿賢之聲　臉書）
李明賢直言，實際搭乘公車人數暴多，人龍排了好幾公尺，而且5000人的一半至少2500人，直言「不可能進駐5千人，算出來卻只有8百人搭公車，這不是莊孝維嗎？」

對此，交通局則改稱，「台塑估計比較樂觀」，但交通局自己估計並非如此。北市交通局長謝銘鴻回應，5月副局長開過兩次會議，台塑表示會開兩線接駁車，交通局則有4線公車，配合台塑進駐，加密班次，交通大隊會隨時監控人車潮。

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