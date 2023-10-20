台塑5000人進駐內湖！超長「等公車人龍」慘況曝 內湖陷塞車地獄
台塑集團敦化北路「起家厝」都更將啟動，5000台塑人今（20）正式進駐南京東路內湖大樓。不過，在5000台塑人未完全進駐內湖前，就已讓當地公車站出現超長「等公車人龍」奇景，民眾抱怨「擠不上公車」，擔憂：「人潮帶來錢潮也帶來車潮，恐怕讓內湖塞車問題更難解。」
記者徐銘穗/綜合報導
台北市交通局科長林育生指出，據台塑提供統計資料，公共運輸搭乘比例54.1%，其中搭公車50.2%，台塑並對員工進行問券調查，搭公車共869人。不過北市議員李明賢卻接獲當地週美里里長邱麗玲提供3張當地超長等公車照打臉，質疑「接近50.2%搭公車，怎麼會只有800多人？」
李明賢直言，實際搭乘公車人數暴多，人龍排了好幾公尺，而且5000人的一半至少2500人，直言「不可能進駐5千人，算出來卻只有8百人搭公車，這不是莊孝維嗎？」
對此，交通局則改稱，「台塑估計比較樂觀」，但交通局自己估計並非如此。北市交通局長謝銘鴻回應，5月副局長開過兩次會議，台塑表示會開兩線接駁車，交通局則有4線公車，配合台塑進駐，加密班次，交通大隊會隨時監控人車潮。
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