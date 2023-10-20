台塑敦北總部都更上看千億！2028年完工 周邊房價已開漲近2成
台塑企業「起家厝」敦北總部都更即將啟動，5000台塑人今（20）正式搬家到內湖台塑大樓辦公，敦北總部預計明年開拆，將興建2棟22樓高、總樓地板面積5.8萬坪的A級商辦大樓，都更後整體開發價值上看千億元，雖然預估最快2028年才完工，但周邊房價已蠢動，中古屋單坪開價漲了近2成。
記者徐銘穗/綜合報導
依據台塑都更案規畫，重建後將興建2棟地上22樓、地下5樓A級商辦大樓，以及1棟地上22樓、地下3樓，總戶數約100戶的高級住宅大樓，總樓地板面積5.8萬坪，預估最快2028年完工。房仲業者估算，台塑敦北總部大樓都更後整體開發價值上看千億元。
5000台塑人搬離敦北總部，雖然導致當地商圈店家業績下跌5成，有便當店因此關門倒閉。但是，台塑敦北總部都更案卻為當地房市帶來一波漲勢。台灣房屋敦北民生加盟店店長陳恆偉受訪指出，期待房價上漲的預期心理，讓房屋釋出銷售已開出高價。不過，他認為現階段房價起伏程度有限，等都更完工後，才會有明顯的房價攻勢。
記者實際觀察敦北知名軍宅「敦化新城」，實價顯示近1年成交均價為93.77萬元／1坪，但在售屋平台網站上，開價已喊到111.32萬元起，漲幅約18.7%。而「松山新城五區」近1年成交均價為81.03萬元／1坪，但在售屋平台網站上，開價最高已喊到每坪97.22萬元，漲幅約19.9%，3房房型都破4300萬元。
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