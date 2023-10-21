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抽油煙機「卡布丁杯」！一票婆媽秒懂神用途　狂讚：髒就丟不心疼

▲網友分享將布丁杯「卡」在抽油煙機上，一票婆媽秒懂神用途，狂讚說：「髒了就丟，不心疼。」不少人家中都拿布丁杯當抽油煙機的「漏油杯」。（圖／我愛全聯-好物老實說臉書）
▲網友分享將布丁杯「卡」在抽油煙機上，一票婆媽秒懂神用途，狂讚說：「髒了就丟，不心疼。」不少人家中都拿布丁杯當抽油煙機的「漏油杯」。（圖／我愛全聯-好物老實說臉書）

實習記者曾郁淇/綜合報導

廚房抽油煙機該如何清潔才最方便省事，一直是不少婆媽縈繞心頭的大哉問！有網友日前分享自家亮到反光的抽油煙機照，兩個「布丁杯」卡在抽煙孔邊緣十分顯眼，一票婆媽一看秒懂其神用途，狂讚：「髒了就丟，不心疼！」知名廚房用品也分享抽油煙機的兩種清潔方式，保證沒有清不掉的油垢。

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原PO昨（19）在臉書「我愛全聯-好物老實說」社團分享，寫道想不到布丁杯，還可以當抽油煙機的漏油杯，超實用的！」貼文一出引發討論，一票婆媽秒懂，紛紛留言狂讚說：「我家也是，髒了就直接換，省事又方便」、「已經這樣用很多年了」、「我家一直都是用布丁杯」。

▲有網友認為使用透明的布丁杯當抽油煙機漏油杯，更方便觀察流量。（圖／我愛全聯-好物老實說臉書）
▲有網友認為使用透明的布丁杯當抽油煙機漏油杯，更方便觀察流量。（圖／我愛全聯-好物老實說臉書）
相較原PO使用「笑臉」不透明布丁杯，不少網友說更偏愛透明的布丁杯，直說：「透明的比較好觀察流量。」除布丁杯外，也有人用養樂多罐、試喝迷你紙杯。

不過，部分抽油煙機型不適用「布丁杯」當漏油杯。網友惋惜留言，「我家的抽油煙機沒辦法用…太寬了…殘念…」、「之前也想用 但是我家的比較寬，沒有辦法用」。但內行網友分享，寬版可用豆腐盒代替布丁杯。

▲廚房抽油煙機該如何清潔才最方便省事，一直是不少婆媽縈繞心頭的大哉問。（圖／記者徐銘穗攝）
▲廚房抽油煙機該如何清潔才最方便省事，一直是不少婆媽縈繞心頭的大哉問。（圖／記者徐銘穗攝）
關於抽油煙機的清潔方式，知名廚具品牌櫻花也曾在網站上分享兩種清潔方式：

📌方法1. 頑強油汙 去油中性清潔劑

清潔器具：
溫水、中性濃縮去油劑、洗衣粉、抹布

清潔步驟：
➡️ Step 1. 將中性濃縮去油劑或洗衣粉塗抹於抽油煙機表面擦拭。

➡️ Step 2.用螺絲起子取下濾網，浸泡於中性清潔劑溫水中，靜置10分鐘。

➡️ Step 3. 用抹布輕拭油汙，再以清水清洗乾淨。

➡️ Step 4. 將中性清潔劑噴灑於扇葉中，靜置3分鐘。

➡️ Step 5. 煮一鍋熱水，蒸汽對準扇葉，開啟油煙機，利用離心力原理將油汙集合於集油杯中。

➡️ Step 6. 將集油杯廢油倒掉，並浸泡於中性清潔劑溫水中後清洗乾淨。

➡️ Step 7. 剩餘部分用清水抹布擦拭即可。

清潔小撇步：
無論是濃縮去油劑量或是洗衣粉，建議都泡在溫水中稀釋會比較利於後續的清潔。

📌方法2. 日常清潔 蒸汽沖洗法

清潔器具：
抹布、高壓鍋、中性清潔劑

清潔步驟：
➡️ Step 1. 將中性清潔劑塗抹於抽油煙機表面擦拭。

➡️ Step 2. 將中性清潔劑噴灑於扇葉中，靜置3分鐘。

➡️ Step 3. 將高壓鍋冷水煮沸，待蒸汽排出時，取下限壓閥。蒸汽對準扇葉，將油汙集中於集油杯中。

➡️ Step 4. 剩餘部分用清水抹布擦拭即可。

清潔小撇步：
利用高壓蒸汽鍋，可以使扇葉中的油汙快速清潔，是很省力的清潔方式。

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