抽油煙機「卡布丁杯」！一票婆媽秒懂神用途　狂讚：髒就丟不心疼

我是廣告 請繼續往下閱讀
相較原PO使用「笑臉」不透明布丁杯，不少網友說更偏愛透明的布丁杯，直說：「透明的比較好觀察流量。」除布丁杯外，也有人用養樂多罐、試喝迷你紙杯。
不過，部分抽油煙機型不適用「布丁杯」當漏油杯。網友惋惜留言，「我家的抽油煙機沒辦法用…太寬了…殘念…」、「之前也想用 但是我家的比較寬，沒有辦法用」。但內行網友分享，寬版可用豆腐盒代替布丁杯。
關於抽油煙機的清潔方式，知名廚具品牌櫻花也曾在網站上分享兩種清潔方式：
📌方法1. 頑強油汙 去油中性清潔劑
清潔器具：
溫水、中性濃縮去油劑、洗衣粉、抹布
清潔步驟：
➡️ Step 1. 將中性濃縮去油劑或洗衣粉塗抹於抽油煙機表面擦拭。
➡️ Step 2.用螺絲起子取下濾網，浸泡於中性清潔劑溫水中，靜置10分鐘。
➡️ Step 3. 用抹布輕拭油汙，再以清水清洗乾淨。
➡️ Step 4. 將中性清潔劑噴灑於扇葉中，靜置3分鐘。
➡️ Step 5. 煮一鍋熱水，蒸汽對準扇葉，開啟油煙機，利用離心力原理將油汙集合於集油杯中。
➡️ Step 6. 將集油杯廢油倒掉，並浸泡於中性清潔劑溫水中後清洗乾淨。
➡️ Step 7. 剩餘部分用清水抹布擦拭即可。
清潔小撇步：
無論是濃縮去油劑量或是洗衣粉，建議都泡在溫水中稀釋會比較利於後續的清潔。
📌方法2. 日常清潔 蒸汽沖洗法
清潔器具：
抹布、高壓鍋、中性清潔劑
清潔步驟：
➡️ Step 1. 將中性清潔劑塗抹於抽油煙機表面擦拭。
➡️ Step 2. 將中性清潔劑噴灑於扇葉中，靜置3分鐘。
➡️ Step 3. 將高壓鍋冷水煮沸，待蒸汽排出時，取下限壓閥。蒸汽對準扇葉，將油汙集中於集油杯中。
➡️ Step 4. 剩餘部分用清水抹布擦拭即可。
清潔小撇步：
利用高壓蒸汽鍋，可以使扇葉中的油汙快速清潔，是很省力的清潔方式。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。