麥當勞、漢堡王買1送1！8大速食優惠懶人包　肯德基7塊炸雞桶299

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麥當勞正式宣布與K-pop團體NewJeans一同推出的「NewJeans Chicken Dance Campaign」，亞洲巡迴活動強勢登台，台灣預定於10月25日上市，推出4塊麥克雞塊、6塊麥克雞塊、10塊麥克雞塊、麥當勞分享盒、中杯冷飲杯及8號紙袋等限定包裝。10月25日至11月14日（或用完為止），聯名活動期間，於麥當勞得來速購買麥當勞分享盒，加點「指定飲料享買一送一」，再加贈「可口可樂 NewJeans 限定紀念罐(330mL)」乙罐。
📌拿坡里買一送一！買「一公斤腿排桶」送小披薩 炸雞「買6送6」
慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」，就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送ㄧ」。
而即日起至11月2日，拿坡里炸雞專賣店則限定，買「酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」，相當於炸雞「買6送6」，無論內用或外帶都只要特價390元（原價660元），現賺270元。提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。
📌漢堡王吃貨周年慶：12款「買1送1」！免費吃Q彈海老堡
漢堡王拚百貨週年慶，即日起至12月4日，推出「吃貨周年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款通通「買一送一」。
10月23日至10月24日漢堡王推出限時敬老優惠，10月20日起，預購外帶或外送安格斯系列套餐，指定於10月23日或10月24日取餐並輸入優惠代碼「FREESH」，即贈「Q彈海老堡」乙顆。乙套安格斯套餐送乙顆 Q 彈海老堡，優惠可累贈。
📌肯德基「7塊炸雞桶」299元！「隱藏優惠」1元爽吃炸雞蛋撻
肯德基香雞狂饗桶299元快閃優惠，限今天最後一天，經典7塊咔啦脆雞桶只要299元（原價483元），現省184元，別再錯過了。提醒大家，適用內用/預訂快取/車道，不適用外送。
肯德基官網預訂快取「隱藏優惠」，購買XL餐限定，加1元送「原味蛋撻」；購買桶餐限定，加1元送「1塊炸雞」或「4塊雞塊」。而且即日起至10月30日，單點/套餐/桶餐加點原味蛋撻禮盒，再免費贈送「１顆原味蛋撻」超值優惠，最高享有69折優惠。
📌必勝客：「3大披薩666元」再送大瓶可樂！隱藏優惠代碼「13621」
街口會員獨享必勝客限定優惠，即日起至12/22，至「必勝客」使用「街口支付」付款，優惠代碼「13621」，期間限定「3個大比薩特價666元起」，3個鬆厚大比薩（限定630元以下口味）＋1瓶1.25L可樂，比PK APP優惠再降222元。提醒大家，官網需於「優惠券專區」中輸入優惠代碼「13621」訂購，或至門市結帳出示優惠券（或手機圖檔），優惠不得併用。
📌達美樂大披薩「天天半價」199元起！「香濃巧克力滋心珍珠披薩」也199元
台灣達美樂「天天外帶大披薩半價」199元起，連最新的「香濃巧克力滋心珍珠披薩」也只要199元。堪稱手搖飲黑糖珍珠口味的「香濃巧克力滋心珍珠披薩」，以香濃比利時巧克力搭配莫札瑞拉起司條，再放入Q彈黑糖珍珠巧及軟嫩雪米麻糬，並淋上香純蜂蜜，鹹鹹甜甜、Q彈又有嚼勁，今天10月22日最後一天，期間限定優惠199元。
📌21世紀風味館：買「搞怪萬聖餐」免費送「21香草烤半雞」
21世紀風味館即日起至10月31日，購買應景「搞怪萬聖餐」，21香草烤半雞(附一醬)＋起司烤餅(半)＋字母薯餅＋無糖四季春(L) x 2，優惠價485元（原價735元），就免費送「21香草烤半雞」。提醒大家，本活動美食外送平台、21TOGO門市、台大微風、士林中正恕不販售。
📌福勝亭「3款定食159元」！「飯、菜、湯免費續加」吃到飽
平價實惠的福勝亭慶祝17週年慶，今天10月22日最後一天，推出3款經典定食優惠，包括最受歡迎的開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食和黃金魚排定食，每款都只要159元（原價195元）。搭配榮獲農糧署認證的台灣米飯、菜、湯都能「免費續加」吃到飽；還推出「好料輕鬆配」