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窮得只剩下房子！9旬翁「以房養老」月領9萬元　笑虧：兒女孝順了

▲今（23）天是重陽節，專家分享高齡換屋5招，曾有9旬長者參加銀行「以房養老」專案，月領9萬元，笑稱「兒女變孝順了」。（示意圖／取自Pexels）
▲今（23）天是重陽節，專家分享高齡換屋5招，曾有9旬長者參加銀行「以房養老」專案，月領9萬元，笑稱「兒女變孝順了」。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

今（23）天是九九重陽節，內政部七月公布最新全國人口統計，發現65歲以上銀髮族有423萬人。而全國50年以上老宅約有近百萬戶，專家分享「高齡換屋」5要點，北市曾有名9旬長者參加銀行「以房養老」專案，月領9萬元，笑稱：「兒女變孝順了！」

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內部部統計，全國總住宅戶數904萬戶，50年以上老宅占11%，估有99.4萬多戶，以縣市別來看，老宅比例最高的是台北市、占13.8%，其次是台南13.2%、高雄11.1%。

▲全國老宅占11%，估約99.4萬多戶，當中台北市老宅比例13.8最高。（圖／截自《TODAY財知道》）
▲全國老宅占11%，估約99.4萬多戶，當中台北市老宅比例13.8最高。（圖／截自《TODAY財知道》）
住商不動產企研室總監徐佳馨日前在《TODAY財知道》節目中，分享高齡5方法無痛換屋，建議高齡者若計畫在家安老，最好住24小時有管理員的房子，「因為跌倒都發生在晚上」，萬一有什麼狀況，管理員都能先就近協助；此外，換屋也應考量財務狀況，以及大眾交通、醫院等機能條件。

🔴銀髮族5方法無痛換屋

📌大換小：孩子已離巢成家，大空間需求不再，可賣掉大房子換買小房子，有機會在手邊留點錢，或是至少平轉，換取較低的經濟負擔。

📌近換遠：不要再堅持市中心蛋黃區，稍微換遠一點，換取更好的居住品質與較低的經濟負擔。

📌重新整修：就現在房子改格局，但需運用一筆修繕裝潢費用，有一定經濟壓力，且時間一長對房價不加分。若長輩手上有點錢，可放到可創現金流的產品裡，會有更有餘裕。

📌以房養老：部分長者有房子，但沒現金，「窮得只剩下房子」。銀行推以房養老，某銀行90歲爺爺以房養老，一個月拿9萬回來，兒女也孝順，人生心情也好了。

不過有專家提醒，想要像這位老阿公一樣過著有尊嚴的老年生活，必須有一個位在「大安區」的房子，並抵押十年期。因此，想要「以房養老」必須先有一間超值好房。

▲老了只剩下房子卻沒生活費怎麼辦？可透過賣屋轉租、留房養老安養信託、以房養老貸款等方式解套。（圖表／NOWnews製作）
▲老了只剩下房子卻沒生活費怎麼辦？可透過賣屋轉租、留房養老安養信託、以房養老貸款等方式解套。（圖表／NOWnews製作）
📌青銀換屋：政府推社會住宅給長輩住，長輩的房子給年輕人住。

國土管理署推「社會住宅包租代管4.0長者換居方案」，新增「放寬長者跨縣市換居」及「放寬長者私宅換公宅服務」2亮點，鼓勵長者將自有房屋加入計畫出租，換居至電梯大樓或低樓層公寓。

國土管理署進一步表示，社會住宅包租代管4.0同時提供修繕費補助每年最高1萬元、公證費及居家安全相關保險費補助，以提高房屋居住品質，並提供換居方案之長者租金補助，從居家環境到長者的租金負擔等面向都加以考量，透過補助予以照顧。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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