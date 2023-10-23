高雄預售屋過半是2房小宅！與台積電設廠有關　六都2房占比破4成

我是廣告 請繼續往下閱讀
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，現代家庭結構以小家庭居多，近幾年房價快速上漲，但所得增加的幅度遠跟不上房價漲勢，加上建商面臨建築成本上揚，為了提供「買得起的總價」以保持銷量，也傾向推案小坪數住宅，因此，2房或小3房格局成為近年來建商推案的主流，3房格局占比大都呈現下降走勢，而4房格局占比僅剩個位數，顯示大坪數的需求逐年降低。
反觀2房格局的交易占比卻呈現上升趨勢，陳金萍表示，從2021年的預售屋交易占比可以發現，過去台北市、桃園市、台中市與台南市2房交易均不到四成，購屋族群普遍還是偏好3房格局產品，但到了2023年後，2房格局占比全數站上四成，其中，新北市、高雄市占比更達五成之多，新北市由2021年的40.9%增至2023年的49.2%，高雄市更從49.2%增至2023年的54.8%，均增加至少5個百分點以上，2房格局的預售屋逐漸受到青睞。
高雄小宅盛行 2房以下預售屋交易占比近7成
其中，高雄小宅化現象最為明顯。細看高雄市預售屋格局變化，1房格局交易占比從2021年的9.4%成長至2023年的13.7%，而2房格局占比從49.2%上升至54.8%，合計2房以下格局的預售屋交易占比從58.6%衝上68.5%，居六都之冠，2房以下小宅幾乎已統治高雄的預售屋市場。
陳金萍說明，高雄市近年來產業重心已站穩生技醫材與航太產業，也積極發展電動車與半導體相關產業，加上楠梓產業園區台積電設廠投資、橋頭科學園區開發等利多，進而帶動當地居住需求而推升房價。而家戶人口的減少也降低購屋空間的需求，使建商推出小坪數的產品。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。