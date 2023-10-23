麥當勞、星巴克殺手！信義區這家8年星巴克關門　房東最新租金曝

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星巴克突熄燈引發網友討論，紛紛留言「我的天哪，它的前身是麥當勞，我為它哭泣了很久，現在連這個都要走了」、「這棟租金到底是什麼天價嗎？連麥當勞跟星巴克都能關掉」、「房租貴到嚇死人啊，入不敷出」。
不過，《NOWnews今日新聞》查證發現，該店址今（23）午在出租網站上釋出招租訊息，1樓144坪大店面，月租金25萬元，單坪租金約落在1736元。而該路口斜對面、同樣三角窗的飯糰店面，56.7坪大店面，實價登錄租金為12萬元，換算單坪租金約2116元。
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，星巴克三興門市位處基隆路二段上，鄰近北醫生活圈、通化街商圈，也吃得到台北101延伸而來的商圈發展，區域10到30坪的主流店面物件，單價落在3000至5000元1坪，10坪以下單價更是5000至1萬都有可能，但以星巴克上百坪店面來說，單價落在2000至3000元，因此房東開出25萬元租金，「符合該區域合理水位」。
連鎖大品牌怕房東漲租嗎？陳炳辰表示，7-11過去展店多鎖定角店、精華地段，但當品牌建立起來後，就會撤守租金較高的店面。他指出，連鎖大品牌具有一定知名度及消費者忠誠度，「不一定非得開在熱門、高租金地點」，例如民生社區圓環的星巴克門市，正因房東調整租金斷然退場，選在原址附近、租金較為合理的點重起爐灶，「不吃房東漲價這一套」。
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