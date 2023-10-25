地價稅行動支付優惠整理！悠遊付最高回饋13%　台中人抽萬元禮券

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1. 活動期間繳納地價稅每筆扣款享2%悠遊付回饋金。繳納地價稅累計滿1萬元以及完成指定任務贈總價值500元現金回饋券，限量2000名(每戶限贈一次)。
［指定任務］10月2筆消費或自動加值交易+11月2筆消費或自動加值交易，兩個月共4筆交易。
※ 10/25~10/31筆筆2%回饋(每戶回饋上限200元)，回饋總金額50萬元。11/1~11/30筆筆2%回饋(每戶回饋上限200元)，回饋總金額150萬元，先扣款先得回饋，額滿即止。
2. 早鳥加碼：於10/25-10/31繳地價稅且活動期間完成上述指定任務，加贈100元現金回饋券，限量1000名(每戶限贈一次)。
※ 繳地價稅早鳥加碼回饋限量1000名，於10/25(三)上午07:19已額滿。
📌台灣Pay繳地價稅優惠
1. 活動期間使用「第e行動 」、「iLEO 」或「台灣行動支付」APP綁定第一銀行信用卡掃台灣PAY QR Code繳納 2023年度地價稅成功者，每筆送50元刷卡金。
2. 以台灣Pay信用卡繳納地價稅，累積滿5萬元再享100元刷卡金回饋。
3. 信用卡繳稅免收手續費。
4. 單筆繳稅滿3000元，享3/6/12期分期利率1.88% (直撥客服電話02-21732999申請)了解活動詳情。
5. TWQR「台灣Pay掃碼繳稅」好禮抽電動車Gogoro Supersport Ace（市價11萬5980元）等大獎活動詳情。
📌台中人行動支付繳地價稅，抽萬元禮券
台中市政府地方稅務局即日起至11月30日，推出「地價稅就這樣PAY！」活動，點點手機就能輕鬆完成繳稅，過程不用10秒鐘，且只要於開徵繳納期限內以指定行動支付或電子支付帳戶繳納台中市地價稅，就有機會獲得1萬元電子禮券1名、千元禮券10名。
地稅局說明，透過台灣行動支付、ezPay簡單付、彰銀行動網、第一銀行第e行動、第一銀行iLEO、華銀行動網、合作金庫銀行、臺灣企銀行動銀行、兆豐銀行、臺灣銀行網路銀行隨身版、土地行動銀行、中國信託i繳費、中國信託行動銀行HomeBank、高銀行動e點通、三信行動Plus、大咖APP、玉山wallet、台新銀行行動銀行、台新銀行Richart、元大銀行、陽信行動網銀、一卡通Money、嗶嗶繳、悠遊付、歐付寶、橘子支付、icash Pay和街口支付，掃描繳款書QR CODE或三段式條碼於開徵繳納期限內繳納台中市地價稅，即有機會抽中禮券，包括數位商品禮券1萬元1名、1000元10名，另外還可享有各支付業者提供的優惠回饋方案，歡迎多多利用。
📌桃園人行動支付繳地價稅，抽6000全聯禮券
桃園市政府地方稅務局也有「E化繳稅好速Pay」活動，只要透過行動支付繳地價稅，可抽頭獎6000元全聯禮券1名，另有普獎全家超商100元禮券1張200名。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。