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不幸中大幸！閣揆、主播靠「這檢查」揪出早期肺癌　2類人免費做

▲早期肺癌幾乎沒有症狀，目前低劑量電腦斷層檢查已能有效偵測出1公分以下的病灶。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲早期肺癌幾乎沒有症狀，目前低劑量電腦斷層檢查已能有效偵測出1公分以下的病灶。（示意圖／NOWnews資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

肺癌曾經讓人聞之色變，但隨診斷技術進化，愈來愈多病患得以早期發現，例如行院院院長陳建仁、知名主播蕭彤雯等，也爭取到更多與家人相處時間。醫師說，早期肺癌是指發現肺部腫瘤後，以手術治療為主，不需放射治療等，且因標靶藥物及免疫藥物陸續問世，即使病人已發生淋巴擴散，只要配合完整治療計畫，多數仍可痊癒。

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振興醫院胸腔外科主任楊明松說，一般認為肺癌的成因，除病人本身體質外，外在因素多為抽菸、空氣污染，甚至是炒菜油煙等，另若有家族病史風險更高。

▲護理師譚敦慈透露「3個常見的炒菜壞習慣」，長期下來恐怕會大幅增加「肺癌」的罹患機率。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲外在因素如抽菸、空氣污染、炒菜油煙等，都可能是肺癌成因。（示意圖／翻攝自Pixabay）
楊明松表示，中、晚期肺癌病人多數症狀明顯，例如長期咳嗽、咳嗽帶有血絲，或胸痛、聲音沙啞、呼吸困難、骨關節疼痛、體重減輕等，至於早期肺癌，則幾乎沒有症狀，而一般胸部X光片檢查，難以發現小於1.5公分的結節，不過依據國際研究，目前的低劑量電腦斷層檢查已能有效偵測出1公分以下的病灶。  

針對低劑量電腦斷層檢查，楊明松說，一般民眾除自費外，國民健康署有補助兩類族群每2年1次做此檢查，包括有肺癌家族史者，男性年齡50至74歲、女性年齡45至74歲，只要父母、子女或兄弟姐妹罹患肺癌，便符合條件；此外，則是重度吸菸史者，年齡50至74歲，吸菸量平均每日吸菸1包、連續30年以上，另戒菸不到15年的重度吸菸者，也適用補助。

楊明松指出，低劑量電腦斷層檢查發現肺部結節的機率約25％，但受檢者確診肺癌的機率則約1％，因此當發現結節後，胸腔科醫師會根據其大小、性質來評估是否為肺癌，而愈大、愈實心的結節，罹患肺癌的風險愈高。

由於肺結節有可能是肺部所致，建議間隔3至6個月再進行一次低劑量電腦斷層檢查，對照兩次檢查結果，可提高診斷正確率。

🟡肺部低劑量電腦斷層檢查注意事項

◾可有效偵測出1公分以下病灶，優於一般胸部X光片檢查

◾一般民眾須自費，有肺癌家族史、重度吸菸史者，可獲國民健康署補助每2年1次做此檢查

◾發現肺部結節機率約25％，確診肺癌機率約1％，因此建議間隔3至6個月再進行1次

◾若確診早期肺癌，須手術治療，目前微創胸腔鏡手術傷口約2至3公分，比傳統手術傷口約15至20公分縮小許多，明顯減輕病人負擔 

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