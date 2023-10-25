不幸中大幸！閣揆、主播靠「這檢查」揪出早期肺癌　2類人免費做

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楊明松表示，中、晚期肺癌病人多數症狀明顯，例如長期咳嗽、咳嗽帶有血絲，或胸痛、聲音沙啞、呼吸困難、骨關節疼痛、體重減輕等，至於早期肺癌，則幾乎沒有症狀，而一般胸部X光片檢查，難以發現小於1.5公分的結節，不過依據國際研究，目前的低劑量電腦斷層檢查已能有效偵測出1公分以下的病灶。
針對低劑量電腦斷層檢查，楊明松說，一般民眾除自費外，國民健康署有補助兩類族群每2年1次做此檢查，包括有肺癌家族史者，男性年齡50至74歲、女性年齡45至74歲，只要父母、子女或兄弟姐妹罹患肺癌，便符合條件；此外，則是重度吸菸史者，年齡50至74歲，吸菸量平均每日吸菸1包、連續30年以上，另戒菸不到15年的重度吸菸者，也適用補助。
楊明松指出，低劑量電腦斷層檢查發現肺部結節的機率約25％，但受檢者確診肺癌的機率則約1％，因此當發現結節後，胸腔科醫師會根據其大小、性質來評估是否為肺癌，而愈大、愈實心的結節，罹患肺癌的風險愈高。
由於肺結節有可能是肺部所致，建議間隔3至6個月再進行一次低劑量電腦斷層檢查，對照兩次檢查結果，可提高診斷正確率。
🟡肺部低劑量電腦斷層檢查注意事項
◾可有效偵測出1公分以下病灶，優於一般胸部X光片檢查
◾一般民眾須自費，有肺癌家族史、重度吸菸史者，可獲國民健康署補助每2年1次做此檢查
◾發現肺部結節機率約25％，確診肺癌機率約1％，因此建議間隔3至6個月再進行1次
◾若確診早期肺癌，須手術治療，目前微創胸腔鏡手術傷口約2至3公分，比傳統手術傷口約15至20公分縮小許多，明顯減輕病人負擔