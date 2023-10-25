羅振峰、千芮涉賭毀滅式爆料懶人包！職籃球員、啦啦隊情變互撕

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10月24日下午羅振峰爆出曾投注SBL裕隆隊比賽，遭到台啤雲豹球團解約，後中華民國籃球協會與T1聯盟都發布聲明，表示收到台啤雲豹球團匯報此案，並將召開重大事件決策委員會。
籃協秘書長張承中則表示，籃協將遵循懲處辦法，儘速召開紀律委員會，且強調為守護籃球圈健康風氣與秩序，只要涉賭將比照吳季穎標準處理，舉凡涉賭都將秉持統一態度，標準只會更高不會更低。
回顧吳季穎事件籃協處理態度，除了註銷球員註冊，籃協所屬聯盟及球團日後都不得錄用外，紀律委員會也決議不准涉案人士進入場館，並禁止涉案人擔任教練、裁判、球員經紀人，等同於在台灣籃壇被全面封殺。
🔥羅振峰發文說明，扯出啦啦隊前女友
今日上午羅振峰在社群平台上傳一張全黑並寫下「對不起。」字樣的圖片，文章除了向各界道歉，也說明為何會涉入簽賭案，他表示一時禁不起誘惑而作出錯誤行為，並指稱被前女友傷害，遭到言語霸凌、動手施暴，甚至交往期間女友也一起涉賭。
前女友千芮曝光羅振峰涉賭鐵證錄音檔
前PLG職籃啦啦隊女孩千芮跳出，在社群平台上發出多則動態，其中包含分手後仍遭羅振峰言語性騷擾的對話截圖、家暴驗傷診斷書以及最關鍵的涉賭事件相關證據，她先是發出一張與羅的對話紀錄截圖，其中羅親自說出「要去談下球的東西」並叮嚀她「不能傳出去」，關鍵錄音檔中則是她質問男方為何要玩球版，羅振峰坦承賭球，親口證實當版主，並表示「之後會慢慢收手」。
千芮也在動態中寫下：「其中一個語音因涉及多人，我會直接提交不會放出，我真的不想弄得這麼難看，但你因為你自己，要毀了整個球隊、整個聯盟，我也沒辦法。」
🔥羅振峰回擊，曬驗傷單及千芮涉賭對話
羅振峰隨後反擊，發出受傷的照片及驗傷單，其中臉頰、額頭、唇部及手肘都有傷勢，並寫下971字長文，指控與千芮交往期間遭暴力相向、非法錄音，並在和平分手後遭威脅「不能同時有新女友又有球隊」，要求他主動與球隊解約，按要求主動解約後，女方仍不願停止報復行為。
羅振峰曬出一張對話截圖想證實千芮也涉及賭盤，對話中女方詢問「這禮拜比賽有開嗎？我這個月至少要賺15000，請幫我下球」，羅振峰追問為何要用錢後，女方回傳一張醫美療程的分期付款，表示想將分期一次繳完。