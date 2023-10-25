T1／職籃好手羅振峰涉賭遭解約　社群發文透露：前女友也一起涉賭

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但想不到他卻誤交損友，在近期主動向雲豹球團坦承簽賭，球隊也因其違反球隊生活規定及職業籃球選手契約精神，決定解約。考慮到情節的嚴重性，他未來想要重返籃壇恐困難重重。
沉澱一段時間後，羅振峰也在臉書上發文，除了針對此事道歉之外，也坦言過去太單純禁不起誘惑，更提到自己和前女友的複雜關係，透露對方除了會對自己言語霸凌、有時還會失控動手，甚至「也一起涉賭」，後者在這起事件中扮演的角色為何，有待查清。
羅振峰聲明全文：
大家好，我是羅振峰，想針對這一次涉賭的事件，非常抱歉，讓外界觀感不佳，也想在這公開跟各位說明，這些純屬我個人行為，跟球隊毫無任何關係，希望大家還是能繼續支持球隊，也給我一些時間沈澱，讓我有空間反省錯誤。
曾經我一度離開籃球圈，過上一般上班族的生活，不過，當時傑哥、徐老師、徐教練都給了我很多鼓勵，重新把我帶回來，讓我重拾打職籃的熱情，但非常抱歉辜負了他們對我的期待，讓他們失望了，我感到深深的愧疚，也欠他們一個道歉。
如今，我沒有勇氣再跟大家說我有多熱愛籃球，這個教訓將深深烙印在我心中，但我在球場上的每一場比賽，都是認真以待。
讓大家有這個疑慮，我再次說聲對不起，我不逃避責任，自行主動離隊以示負責！然而因這段時間誤交朋友，一時禁不起誘惑做出如此錯誤的行為，而我從小鄉下長大，北漂上來打球認識許多朋友，因天性單純容易相信別人，更一頭栽進戀愛當中，但怎麼樣也沒想到傷害我最深的，是我曾深愛的前女友，交往初期本來覺得，她是一個可愛直率的女生，但後期開始卻全走了樣，她除了言語霸凌，還會失控動手，甚至她也一起涉賭，我感謝她的付出，讓我在這段陰影中經歷最大的教訓。
在這次聲明中，我再次對所有人至上最深歉意，我將勇於面對不逃避，也希望對方停止感情報復，這個籃壇需要的是正面的力量，希望我的離開可以讓這次紛擾劃下句點，讓籃壇回歸平靜，謝謝大家。