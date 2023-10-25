T1／羅振峰爆啦啦隊前女友也涉賭！稱對方「非法錄音」並以此威脅

我是廣告 請繼續往下閱讀
但想不到他之後卻誤交損友，在近期主動向雲豹球團坦承簽賭，球隊也因其違反球隊生活規定及職業籃球選手契約精神，決定解約。考慮到情節的嚴重性，他未來想要重返籃壇恐困難重重。
羅振峰今早在社群表示遭到前女友傷害，透露對方會在自己講電話時「非法錄音」，並且曾情緒失控動手，導致自己臉部挫傷，自己出於保護對方的動作，後來卻被反控傷害。
他也表示，在分手後對方拿著兩人的聊天內容，威脅自己「不能同時有新女友又有球隊」，要求他主動跟球隊解除合約，目的達成了仍不願停止報復行為。
羅振峰說，自己犯的錯我會勇敢面對，但指控前女友避重就輕，掩飾她自己也涉及賭盤的事實，期盼對方出面說明。
羅振峰IG全文如下：
我想分享一段感情故事，也和這次的事件息息相關。
原本以為找到一個可以互相關心、包容的另一半，但我沒想到的是，原來感情也是雙面刃，我不會怕受到傷害，因為犯了錯就該承擔責任，但我怕的是家人和最愛我的人受到傷害。
跟前女友交往的這一年多裡，可以說是從童話故事墜落到地獄，一開始我們經歷了熱戀的甜蜜，但很快這個熱度就消失不見，原本我們從互相尊重、分享彼此的三觀與未來，卻轉變為只剩爭吵與猜忌，在磨合的期間裡，她無法容忍我的個人想法與她有出入，開始控制並限制我的行動，甚至在我跟朋友講電話開玩笑時，就在一旁非法偷錄音，而情侶之間難免會吵架的時候，她卻時常情緒失控動手摔東西，隔壁的室友也被巨大的聲響感到困擾，在經歷多次紛擾之後，身心疲憊的我覺得彼此的三觀不合，更不想耽誤這個女孩的寶貴青春，因此我想要和平談分手，但她似乎無法接受我提分手的事實，因此在爭執當中，她又情緒失控再度對我動手，導致我臉部多處挫傷，在過程中我怕他撞傷頭，保護她的頭部，卻沒想到被她反告傷害。
另外，在交往過程中她因為收入不夠，多次要我去負擔她醫美、名牌包的費用。我相信錢再賺就有了，我也不計較這些金錢的付出，但我在這段感情真心真意投入，卻無法換回當初的甜蜜，得到的是更多的言語羞辱、威脅與情感勒索，也是我始料未及的結果。
我以為我們是和平談分手，沒想到分手後，她拿著我們的聊天內容，並且隱藏自己涉賭的部分，透過友人向我轉述威脅「我不能同時有新女友又有球隊」，並要求我主動跟球隊解除合約，直到目的達成了，她仍不願停止報復行為，不只影響到我，也讓我的家人與現任女友受到不小壓力與騷擾，我相當愧疚，我沒想到一段感情竟然會帶來如此大的傷害，我已看不清楚這個世界什麼是對？什麼是錯？最後留下的卻是滿目瘡痍的共同回憶。
我是個很尊重女性的男生，原本跟著感情的結束已經不想再多提，沒想到這段不理性的感情，延燒到許多無辜的人身上，我深感抱歉，一段感情不應該是要用報復來界定最後的結果。
如果要還給大眾一個真相，如同聲明稿所說的，我犯的錯我會勇敢面對，但對方避重就輕，掩飾她自己也涉及賭盤的事實，是否也該出面說明？
而我跟現任女友是正常交往，也沒有劈腿或偷吃的行為，也呼籲鄭小姐停止在網路上使用多種假帳號造謠、誹謗，我已蒐證提交給委任律師，將保留法律追訴權！
因為個人感情因素造成大眾的紛擾，再次向大家深深致歉。