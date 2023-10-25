羅振峰前女友成簽賭關鍵證人 啦啦隊女神千芮成為意外「嬌點」
前SBL球星吳季穎日前遭踢爆涉嫌打假球及簽賭，引爆T1台啤永豐雲豹球員羅振峰，因下注賽事遭球團解約後，羅振峰前女友「啦啦隊女神」千芮今（25日）也在個人IG上，公布羅涉賭證據及錄音檔。
記者張志宇/綜合報導
千芮曾在高雄鋼鐵人（2021-2022）擔任啦啦隊，隨後轉戰桃園璞園領航猿（2022-2023），也曾擔任Chinese Taipei啦啦隊國手，更是輔仁大學體育系研究所學生。 千芮從4歲就學跳舞，從芭蕾、民族再到現代舞，外型出眾的千芮，從小個性像男生，高中時期專注在課外活動的發展，一度讓父母很擔心，原本念運動管理系想走運動防護相關工作，沒想到有一次上游泳課時被啦啦舞校隊學姊發現她「坐姿」出眾，認為她很會跳舞，因此轉到體育系，並在大三時被選為啦啦隊的國手，代表台灣出國參加世界啦啦隊錦標賽。
今年千芮也在轉至台啤永豐雲豹後，在個人IG上透露，「在這裡先謝謝高雄鋼鐵人以及高雄最熱情的雄親們！當然也要謝謝最照顧我的寶寶及舞蹈總監猴子老師還有所有的雅典娜們，小百因個人生涯規劃的關係，畢業了~ 謝謝大家的照顧，也謝謝常常來球場餵食我。」