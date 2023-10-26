今起慶祝萬聖節！全家拿鐵、7-11美式「買1送1」　霜淇淋也買1送1

必勝客、達美樂大披薩199元！德州美墨炸雞、拿坡里「買一送一」

▲4大速食優惠懶人包，必勝客外帶「13吋大披薩199元」，達美樂大披薩「天天半價」199元，拿坡里「炸雞桶買一送一」迎雙11；德州美墨炸雞萬聖節「6塊雞桶360元」送美式薯球。
▲4大速食優惠懶人包，必勝客外帶「13吋大披薩199元」，達美樂大披薩「天天半價」199元，拿坡里「炸雞桶買一送一」迎雙11；德州美墨炸雞萬聖節「6塊雞桶360元」送美式薯球。

記者蕭涵云/綜合報導

熱愛披薩、炸雞的速食控有口福了！4大連鎖品牌優惠《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理好，必勝客平日外帶「8款13吋大披薩199元」，達美樂大披薩「天天半價」199元也有5款口味可以選；拿坡里炸雞桶「買一送一」、買「一公斤腿排桶」送小披薩等3大優惠，提早迎戰雙11購物狂歡節；德州美墨炸雞萬聖節「6塊雞桶優惠價360元」再送美式薯球。

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📌必勝客「8款大披薩199元」！9吋小披薩送可樂也只要150元
必勝客即日起至11月10日前，平日外帶「8款13吋大披薩199元」！包括全新經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，多達8種口味可選，通通只要199元，還加碼「免費升級薄脆餅皮」。

另外，必勝客也祭出味全龍封王優惠，即日起至10月31日，全台門市或電話訂購，告知優惠代碼「13730」，可享外送／外帶3個鬆厚大披薩666元起（限630元以下口味），再送1.25L可樂或兩杯玉米湯。

▲必勝客推出萬聖節限定口味，「幽靈腸粉鳳爪比薩」今起開放會員搶先購買，大比薩單點399元、個人比薩單點129元。（圖／民眾授權提供）
▲必勝客除了萬聖節推出「幽靈腸粉鳳爪披薩」！平日祭出外帶「8款大披薩199元」。（圖／民眾授權提供）
📌達美樂5款大披薩「天天半價」199元！
台灣達美樂大披薩「天天半價」活動超長青！從8月起有夠大方優惠到現在，目前限定田園海陸四喜、蜜汁牛燒肉、田園酪梨沙拉、青醬海鮮、蒜香白醬雞肉，「天天外帶大披薩半價」，5款通通只要199元就能爽吃。

▲披薩中秋節大戰開打！達美樂開賣「黃金月見四喜披薩」，天天半價最低199元起優惠，新品351元開吃。必勝客則有「懶人烤爐」搭配「月見韓式烤五花比薩」；拿坡里「6塊炸雞239元」。（圖／台灣達美樂提供）
▲達美樂5款大披薩「天天外帶大披薩半價」199元。（圖／台灣達美樂提供）
📌拿坡里炸雞3大「買一送一」優惠！提早迎戰雙11購物狂歡節
◾️即日起至11月2日，拿坡里炸雞專賣店限定，買「酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」，相當於炸雞「買一桶送一桶」！入手6支微辣炸雞腿，就免費贈送6塊微辣腿排，無論內用或外帶都只要特價390元（原價660元），現賺270元。

提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。

◾️慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」，就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。

◾️歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。

▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞3大「買一送一」優惠！提早迎戰雙11購物狂歡節。（圖／三商餐飲提供）
📌德州美墨炸雞萬聖節「6塊雞桶360元」送美式薯球
萬聖節德州美墨炸雞推出風味變裝趴「美墨搞什麼鬼」，即日起購買「6塊雞桶優惠價360元」（原價414元）再送美式薯球(小)一份。

還推出神仙打架、天使VS惡魔多種口味炸雞變裝優惠，香濃爆漿起司雞柳條＋特調紅茶新品價220元（原價260元）、起司肉醬波浪薯條優惠價120元（原價150元），黃金帕馬森起司香脆辣雞翅（附墨西哥香辣醬）優惠價半打170元、ㄧ打330元；火辣酥炸雞皮新品價100元、韓式Samyang火辣炸雞堡優惠價200元（原價250元），韓式Samyang火辣雞翅 優惠價半打160元、ㄧ打310元。

▲德州美墨炸雞萬聖節「6塊雞桶優惠價360元」再送美式薯球！拿坡里提早迎戰雙11購物狂歡節，推出「炸雞買一桶送一桶」、買「一公斤腿排桶」送小披薩等3大優惠。（圖／翻攝自德州美墨炸雞FB）
▲德州美墨炸雞萬聖節「6塊雞桶優惠價360元」再送美式薯球；炸雞還變裝祭出天使VS惡魔多種口味。（圖／翻攝自德州美墨炸雞FB）

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