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一表看8都社區充電樁覆蓋率！竹北奪冠　台北電動車最多卻倒數第2

▲2050 淨零排放，電動車是ESG浪潮下的移動首選，而房屋搜尋平台業者調查發現，社區充電樁覆蓋率以竹北市最高，電動車最多的台北則是倒數第2。（示意圖／取自Pixabay）
▲2050 淨零排放，電動車是ESG浪潮下的移動首選，而房屋搜尋平台業者調查發現，社區充電樁覆蓋率以竹北市最高，電動車最多的台北則是倒數第2。（示意圖／取自Pixabay）

記者徐銘穗/綜合報導

2050 淨零排放，電動車是ESG浪潮下的移動首選，大樓社區有沒有安裝充電樁，也成為電動車車主購屋的考量之一。「樂屋網」分析站上近6萬筆社區資料，發現全台8大都會區社區充電樁覆蓋率，新竹縣以15％的覆蓋率居冠，其中又以竹北市的覆蓋率最高，而電動車數量最多的台北市，社區充電樁卻僅6%，倒數第2。

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樂屋網統計數據，新竹縣的社區充電樁覆蓋率居首，其中又以竹北市覆蓋率達20％傲視全國；桃園市以10％的覆蓋率排名第二，細分區域，以蘆竹區八德區等區域覆蓋率最高，分別有16%、13％；第三名為台中市，其中則以南屯區、西屯區覆蓋率較高，分別有14%、12％。八大都會區中，台北市社區充電樁覆蓋率6%，排名倒數第二，台南市則是八大都會區覆蓋率最低，僅4％。

▲8大都會區社區充電樁覆蓋率。（圖／樂屋網提供）
▲8大都會區社區充電樁覆蓋率。（圖／樂屋網提供）
此外，樂屋網也對照八大都會區的電動車滲透率；依據交通部公路局統計的小客車登記數量，數據表明，台北市的電動車滲透率最高的，達1.95%，其次是新竹縣1.14%，第三名為新竹市，滲透率也有1.04%。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，新竹縣市的房市受到在新竹科學園區工作的買方主導，這些買方多數從事科技產業，對電動車的接受程度也高，此外，而相較新竹市，竹北市的腹地更大，新建案也較多，當地建商更願意設置充電樁；其他地區如桃園市蘆竹區、八德區，台中市的南屯區和西屯區，同樣受到重劃區的帶動，進一步提高了社區設置充電樁的比例。

值得一提的是，電動車滲透率最高的台北市，反而充電樁的覆蓋率偏低。洪安怡指出，台北市的大樓社區多半屋齡較老，若建商初期未規劃充電樁，後續住戶要自行安裝更加困難，然而，台北市停車場設置充電車位的比例也較高，使得台北市的住戶，相較其他縣市，較能解決充電問題。

最後，洪安怡也提醒，中古社區要安裝充電樁，經費動輒破百萬元，難以取的住戶的共識，對於持有電動車，或是將來有意願購入電動車的買方，應於購屋前優先釐清社區內部停車場或周遭停車場是否有充電車位，避免後續因設置充電設施問題引發糾紛。

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