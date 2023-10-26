一表看8都社區充電樁覆蓋率！竹北奪冠　台北電動車最多卻倒數第2

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此外，樂屋網也對照八大都會區的電動車滲透率；依據交通部公路局統計的小客車登記數量，數據表明，台北市的電動車滲透率最高的，達1.95%，其次是新竹縣1.14%，第三名為新竹市，滲透率也有1.04%。
樂屋網調研中心經理洪安怡指出，新竹縣市的房市受到在新竹科學園區工作的買方主導，這些買方多數從事科技產業，對電動車的接受程度也高，此外，而相較新竹市，竹北市的腹地更大，新建案也較多，當地建商更願意設置充電樁；其他地區如桃園市蘆竹區、八德區，台中市的南屯區和西屯區，同樣受到重劃區的帶動，進一步提高了社區設置充電樁的比例。
值得一提的是，電動車滲透率最高的台北市，反而充電樁的覆蓋率偏低。洪安怡指出，台北市的大樓社區多半屋齡較老，若建商初期未規劃充電樁，後續住戶要自行安裝更加困難，然而，台北市停車場設置充電車位的比例也較高，使得台北市的住戶，相較其他縣市，較能解決充電問題。
最後，洪安怡也提醒，中古社區要安裝充電樁，經費動輒破百萬元，難以取的住戶的共識，對於持有電動車，或是將來有意願購入電動車的買方，應於購屋前優先釐清社區內部停車場或周遭停車場是否有充電車位，避免後續因設置充電設施問題引發糾紛。
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